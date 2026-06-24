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Lejdi En Glenkoner je poznata autorka i bivša kraljevska dama princeze Margaret koja se mnogo puta našla u centru pažnje medija zbog toga što je direktno bila svedok događaja o kojima je javnost brujala.

Ona je objavila nove momare pune saveta o tome kako "ispeglati" porodične odnose, naročito u vreme praznika kada se mnogi nađu u zajedničkim prostorijama, a nisu u dobrim odnosima. Ona ima i odlične preporuke o tome kako izgladiti odnose tokom Božića.

- Kažem ljudima koji prave probleme: ‘Gledaj, ako ćeš da praviš frku oko toga, da li uopšte želiš da dođeš?’ - rekla je ona za HELLO! u ekskluzivnom intervjuu. - Volela bih da budeš tu, ali ponašaj se pristojno.

Upravo taj njen direktan pristup životu učinio je živahnu Lejdi Glenkoner, koja ima 93 godine, neverovatno popularnom spisateljicom.

Nova knjiga sledi nakon njenog bestselera, memoara iz 2019, koji je otkrio fascinantne detalje iz njenog života uz članove kraljevske porodice, kao i potresne pojedinosti o njenom nasilnom braku koji je trajao 54 godine, Kolinom Tjenantom, kasnije lordom Glenkonerom.

Da li ju je iznenadilo što je knjiga doživela takav uspeh?

- To je bilo najneobičnije iskustvo u mom životu. Imala sam 87 godina, nikada ranije nisam pisala, a Kolin je ostavio strašnu poruku u kojoj meni nije ostavio ništa, pa sam pomislila: ‘Šta sada?’ - rekla je, pa je dodala:

- Onda sam na ručku sedela pored jednog simpatičnog mladog izdavača i brbljala. A on mi je rekao: ‘Da li ste ikada razmišljali o tome da napišete knjigu?’ Kad sam počela da pripremam materijal, shvatila sam da sam zapravo imala neverovatan život.

Najstarije dete petog grofa od Lestera, Lejdi En Kouk, predstavljena je na dvoru 1950. i proglašena debitantkinjom godine od strane časopisa Tatler. Tri godine kasnije izabrana je za jednu od devojaka časti na krunisanju kraljice Elizabete II.

Udala se za Kolina kada je imala 23 godine, na venčanju kome su prisustvovale kraljica, kraljica majka i princeza Margaret. Par je dobio petoro dece.

Godine 1971. imenovana je za kraljevsku damu princezi Margaret.

Pred očima drugih, ona i njen suprug vodili su bajkovit život između svog škotskog zamka Glen i ostrva Mastik, koje su pretvorili iz nepoznatog karipskog ostrva u luksuznu destinaciju.

Iza kulisa, međutim, krili su se nasilje i tragedija. Njihovi najstariji sinovi umrli su mladi, Čarli, koji je bio zavistan od heroina, preminuo je od hepatitisa C 1996. u 39. godini, dok je Henri preminuo od bolesti povezane sa sidom 1990. u 29. godini. Njihov najmlađi sin, Kristofer, pao je u komu nakon teške povrede mozga u nesreći na motoru u Belizeu 1987, a ona ga je godinama negovala dok se nije oporavio.

Uprkos svemu, Lejdi Glenkoner, sada baka šestoro unučadi i prabaka petoro, kaže da ne žali što je ostala u braku sve do Kolinove smrti 2010.

- Deca su bila mnogo srećnija što smo ostali zajedno - kaže ona. - Na neki način, on je bio čovek s mnogo različitih strana. Bio je pametan i duhovit, obrazovao me, bio divan na mnogo načina. Ali je imao i svoju mračnu stranu, bio je opasan jer nije umeo da kontroliše temperament. A ja sam, sa svojim britanskim krutim stavom, ostala sa njim 54 godine.

- Ponekad je bilo jezivo, ali volela sam trenutke kada nije bilo. Mislim da u životu moraš da uzmeš i dobro i loše. Kada se udaš, udaš se i za loše strane svog partnera. Nažalost, porodično nasilje je toliko rasprostranjeno, a mene su duboko dirala pisma koja sam dobila od ljudi i trudim se da pomognem. Teško je, jer iza zatvorenih vrata nikada ne znaš šta se zaista dešava.

Njeno prijateljstvo sa Kraljem ostalo je postojano uprkos svemu. Odrasli su zajedno i često ruča sa njim u Sandringemu, koji je udaljen samo deset milja od njenog porodičnog doma, Holkama.

- Provodimo se fantastično - kaže ona. - Pričamo o prošlosti i srećnim danima koje smo imali u Holkamu. Moja majka je bila kraljevska dama pokojne kraljice, a on je često boravio kod nas. Naučila ga je kako da oblikuje keramiku, što je on obožavao. Kada je otišao u Gordonstaun, gde nije bio srećan, mislim da mu je ona mnogo značila – stalno mu je pisala i slala mu knjige o keramici. Čuvam mnoga njegova pisma.

Kaže i da ima "veliko poštovanje“ prema kraljici Kamili. Obe su aktivne u dobrotvornim organizacijama koje se bave nasiljem u porodici.

- Moja prošla knjiga, ‘Papiri za piknik’, prodata je u korist dobrotvorne organizacije SafeLives, čija je ona pokroviteljka, i uključila me u to. Znala je ponešto o mom životu i ohrabrila me da pišem o tome.

Lejdi Glenkoner nije prisustvovala samo krunisanju kraljice Elizabete, već i krunisanju kralja Čarlsa, a to je nešto čime ne može mnogo ljudi da se pohvali.

Kada se priseća 1953, kaže: - Kraljica nije bila nervozna, ali je svuda postojala određena napetost. Ceremonija se prenosila širom sveta i to je bio najdivniji dan u mom životu.

O krunisanju kralja Čarlsa kaže: - Mogao je da pozove samo oko 120 bliskih prijatelja, pa mi je bila velika čast što sam bila jedna od njih. Bilo je divno jer sam mogla da se opustim. Večerala sam sa njim tri dana kasnije. Ušla sam, a on me pita: ‘Kako ti se činilo, En?’ A ja kažem: ‘Veličanstveno!’

I isto bi se moglo reći za njen sadašnji život.

- Kako da ne živim najbolje godine svog života? Evo me, u 93. godini, nedavno sam bila u Beču. Održala sam govor i otišla u predivnu operu. Zatim sam bila u Čatsvortu na Festivalu Kraljičine čitaonice, gde sam sedela pored Džili Kuper. Imale smo divnu večeru sa puno šampanjca. Nisam mogla da verujem kada sam nekoliko dana kasnije čula da je preminula - ispričala je, pa je dodala:

- Fantastično je, jer tokom mnogo godina svog života u braku sa Kolinom i služeći kao dvorska dama, bila sam nevidljiva. Mislim, razumljivo kada je reč o princezi Margaret, ali manje kada je reč o mom dragom suprugu. A sada, u mojim godinama, iznenada sam se pojavila. Ljudi me zovu, žele da radim, a ja uživam.

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