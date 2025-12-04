Najukusnija krompir salata: Odlična zamena za rusku - upotpunjuje posne trpeze!
Krompir salata je jednostavno, lagano i osvežavajuće jelo koje se uklapa uz skoro svaki glavni obrok, naročito tokom posta.
Priprema se brzo, traži osnovne sastojke koje gotovo uvek imate kod kuće, a lako možete da je prilagodite svom ukusu dodatkom različitih začina ili bilja.
Sastojci:
800 g krompira (3–4 velika komada)
1 manja glavica crnog luka (sitno isečena)
So i biber prema ukusu
3–4 kašike ulja
2–3 kašike sirćeta
1 kašičica senfa (opciono)
Dodatno po želji:
Svež peršun
Mirođija
Posni majonez (za kremastiju verziju)
Priprema:
1. Operite krompir i stavite ga da se kuva u hladnoj vodi. Kuvajte 20–30 minuta, dok ne omekša, ali da ostane čvrst.
2. Dok je još topao, ogulite ga i iseckajte na kolutove ili kocke.
3. U činiji sjedinite ulje, sirće, so, biber i senf. Ako volite izraženiju kiselinu, dodajte još malo sirćeta.
4. U veću posudu stavite crni luk, pa preko njega dodajte topli krompir. Prelijte pripremljenim prelivom. Mešajte nežno, kako se krompir ne bi pretvorio u pire.
5. Po potrebi pojačajte začine.
6. Ostavite salatu da odstoji u frižideru najmanje sat vremena kako bi se ukusi lepo stopili.
