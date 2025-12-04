Slušaj vest

Krompir salata je jednostavno, lagano i osvežavajuće jelo koje se uklapa uz skoro svaki glavni obrok, naročito tokom posta.

Priprema se brzo, traži osnovne sastojke koje gotovo uvek imate kod kuće, a lako možete da je prilagodite svom ukusu dodatkom različitih začina ili bilja.

Sastojci:

800 g krompira (3–4 velika komada)

1 manja glavica crnog luka (sitno isečena)

So i biber prema ukusu

3–4 kašike ulja

2–3 kašike sirćeta

1 kašičica senfa (opciono)

Dodatno po želji:

Svež peršun

Mirođija

Posni majonez (za kremastiju verziju)

Priprema:

1. Operite krompir i stavite ga da se kuva u hladnoj vodi. Kuvajte 20–30 minuta, dok ne omekša, ali da ostane čvrst.

2. Dok je još topao, ogulite ga i iseckajte na kolutove ili kocke.

3. U činiji sjedinite ulje, sirće, so, biber i senf. Ako volite izraženiju kiselinu, dodajte još malo sirćeta.

4. U veću posudu stavite crni luk, pa preko njega dodajte topli krompir. Prelijte pripremljenim prelivom. Mešajte nežno, kako se krompir ne bi pretvorio u pire.

5. Po potrebi pojačajte začine.

6. Ostavite salatu da odstoji u frižideru najmanje sat vremena kako bi se ukusi lepo stopili.

