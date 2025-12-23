Slušaj vest

Odabir pravih pločica za tuš često deluje jednostavno, ali loša odluka može doneti vlagu, buđ, klizave površine, pucanje i skupe popravke. Iako estetika ima važnu ulogu, ključni su otpornost na vlagu, protivklizne osobine i kvalitetna izrada. Pogrešan materijal može ozbiljno ugroziti trajnost kupatila, a naročito tuša koji je izložen svakodnevnom kvašenju.

U nastavku otkrivamo koje pločice najčešće propadaju u tuš-kabinama, koje materijale obavezno izbegavati, kao i najbolje dugotrajne i bezbedne opcije za pod i zidove tuša.

Zašto pločice slabijeg kvaliteta propadaju

Pločice niskog kvaliteta, iako jeftinije, nemaju potrebnu izdržljivost za stalno izlaganje vlagi. Keramika slabije klase izrađuje se od grublje gline i peče na nižim temperaturama, pa je podložna pucanju, upijanju vode i bržem trošenju. Tanka ili neujednačena glazura takođe doprinosi ranom propadanju – kada se okrnji, vlaga prodire u jezgro pločice i ubrzava njeno raspadanje.

Materijali koji nisu pogodni za vlažne zone

Izbor pločica Foto: Myron Standret / Alamy / Profimedia



- Drvene pločice – širenje, bubrenje i truljenje

Drvo prirodno upija vlagu, bubri, krivi se i vremenom propada. Čak ni dobro zaštićene drvene pločice ne mogu izdržati stalno kvašenje u tušu, zbog čega brzo gube oblik, stvaraju pukotine i odvajaju se od podloge.

- Metalne pločice – korozija i rđa

Iako dekorativne, metalne pločice nisu otporne na kontinuiranu paru i vlagu. Vremenom dolazi do oksidacije, rđe i degradacije površine, a zaštitni premazi se troše. Zbog toga zahtevaju stalno održavanje i nisu praktične za mokre zone.

- Samolepljive pločice – slabo prianjanje u uslovima pare

Peel-and-stick pločice koriste adhezive koji slabe pod uticajem toplote i vlage. U tušu se često odlepljuju, stvaraju praznine i propuštaju vodu iza zida, što može dovesti do skrivenih oštećenja i nastanka buđi.

Zastareli ili nepraktični izbori koji povećavaju održavanje

- Mozaik pločice sa previše fugni

Iako vizuelno atraktivni, vrlo sitni mozaici stvaraju ogroman broj fugni. Fuga je porozna, lako upija vlagu i sklona je buđi, pa zahteva često čišćenje i zaptivanje. Zbog toga nisu praktične za kompletne zidove tuša – bolje su kao akcent.

- Previše trendi dizajni koji brzo zastare

Upadljivi uzorci i neobični oblici mogu otežati ugradnju, ali i brzo izaći iz mode. Kada estetika nadvlada funkciju, rezultati su češće nepravilne fuge, osetljive površine i brže habanje.

- Materijali koji ne idu uz moderne tuš-sisteme

Reljefne, sjajne i neobične površine mogu biti manje otporne na vodu i teže za održavanje. U vlažnim zonama najvažnija je ravnoteža između estetike i izdržljivosti.

Najbolje pločice za tuš: bezbedne, kvalitetne i dugotrajne

Pločice u tuš kabini Foto: chet chaimangkhalayon / Alamy / Profimedia

Keramičke pločice za zidove – praktične i vodootporne

Keramika je idealan izbor za zidove tuša jer je:

- vodootporna

- laka za čišćenje

- postojana na vlagu

Porcelanske pločice za pod – protivklizne i izuzetno izdržljive

Za pod tuša najbolji je porcelan, naročito u mozaik formatu koji obezbeđuje:

- bolje prianjanje

- sigurniji hod po mokroj površini

- brže oticanje vode

Porcelan je neporozan, ne upija vodu, smanjuje rizik od buđi i obezbeđuje dug vek trajanja.

Kako izabrati prave pločice za tuš-kabinu

Prilikom izbora obratite pažnju na:

- otpornost na vlagu

- protivklizne osobine

- visok kvalitet izrade

- laku ugradnju i održavanje

- dugotrajnost

Materijali koji se previše klizaju, upijaju vodu ili se lako oštećuju mogu izazvati skupe probleme. Birajući prave pločice, izbegavate vlagu, oštećenja, čestu buđ i neželjeni remont.

Najčešća pitanja o pločicama koje treba izbegavati u tuš kabini

1. Koje pločice su najklizavije u tuš kabini?

Najklizavije su velike pločice sa minimalno fugni i polirane kamene površine poput mermera i granita, jer nemaju dovoljno trenja.

Pločice Foto: M-Production / Alamy / Profimedia

2. Da li su veliki formati pločica loši za tuš?

Nisu nužno loši, ali u tušu mogu biti problem jer imaju manje fugni (manje prijanjanja) i zahtevaju savršeno nivelisanje da voda ne bi ostajala na površini.

3. Da li teksturirane pločice mogu biti problem?

Mogu! Iako su antiklizne, duboke teksture hvataju prljavštinu, sapunicu i buđ, što zahteva često i naporno čišćenje.

4. Koje pločice se najbrže prljaju ili menjaju boju?

Terakota, neobrađeni cement i svetle fugne. Ovi materijali upijaju vodu, mrlje i brzo se zaprljaju bez čestog održavanja.

5. Zašto pločice pucaju u tuš kabini?

Zbog loše podloge, tankog stakla kod velikih staklenih pločica ili nepravilne ugradnje. Nagle promene temperature i vlage dodatno ih opterećuju.

