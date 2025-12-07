Slušaj vest

.Kako se pravi posna pavlaka od indijskih oraha Danijela Birta Čkonjević otkriva na Instagramu profilu @veganjamcije. Prepuna je aktivnih probiotika i koliko je ukusna toliko je i zdrava. Danijela preporučuje da se koristi u poslasticama, sendvičima, salatama, kao dodatak jelima, i to ne samo u vreme posta. Dodaje da fermentacijom sa aktivnim kulturama ova pavlaka postaje izvor živih probiotika, ključnih za zdravlje creva, jak imunitet i optimalno varenje, a zahvaljujući visokom sadržaju masti i vlakana iz oraha, savršene je gustine, slične grčkom jogurtu ili krem frešu.

Posna pavlaka od indijskih oraha

Potebno je:

150 g sirovih indijskih oraha

300 ml čiste vode za blendanje (više/manje zavisno od željenje gustine)

1 kašičica probiotske kulture (može biti prah probiotika iz kapsule, kesice)

Priprema:

Indijske orahe dobro isperite i potopite u čistu vodu preko noći. To će ih omekšati i olakšati varenje.

Ocedite vodu u kojoj su se orasi natapali, pa ih prebacite u blender sa novih 300 ml čiste vode. Blendajte dok ne dobijete glatku, gustu i kremastu teksturu.

Prespite smesu u staklenu posudu, umešajte probiotsku kulturu i ostavite na toplom mestu (idealno 22-26°) da fermentuje 24 sata ili dok ne postigne željenu gustinu i blago kiselkast ukus. Zatim je prebacite u frižider. Hladnoća usporava rad probiotskih kultura i zaustavlja prekomerno kiseljenje.

Savet plus:

Umesto probiotika za prvo spremanje možete koristiti par kašika kupovnog jogurta (kravljeg ili sojinog). Za svako naredno koristite par kašika poslednje spremljenog jogurta.

Kako Danijela savetuje, ovako pripremljena posna pavlaka je savršen sastojak za zaziki salatu, kao baza za dipove, preliv za tačose, burito činije, pečeni krompir ili u varivima. Možete ga služiti sa granolom, svežim voćem, bobičastim voćem ili kao dodatak smutijima.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Šta je najbitnije znati o postu: