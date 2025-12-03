Slušaj vest

Obrijano muško lice postalo je danas retkost. Od bradice „od tri dana“ do guste, savršeno sređene brade – dlake na muškom licu postale su trend. Dovoljno je pogledati poznate muškarce, bilo da su glumci, pevači ili političari koji ponosno nose bradu i zaključiti da smo zaista ušli u doba brade.

Mala istorija brade

Iako nam se čini da je današnja pomama za bradom nešto novo, dlake na licu oduvek su imale svoje cikluse – dolaze, odlaze, pa se ponovo vraćaju. Poslednjih 50 godina dominirao je trend glatko obrijanog lica, a tek nedavno su brade opet dospele u centar pažnje. Zanimljivo je da je Džej Di Vens bio prvi kandidat jedne velike američke stranke koji se pojavio na predsedničkoj listi sa bradom u poslednjih 75 godina.

Kijanu Rivs Foto: Profimedia

Istorija pamti četri velika perioda bradonja: u 2. veku, tokom srednjeg veka, renesanse i krajem 19. veka. A danas, izgleda, živimo u petom. Setite se samo nekih slavnih bradonja: Henrija VIII, Šekspira (a i Mojsija), slikara Entonija van Dajka, pa do Linkolna, Marksa.

Brada kao simbol muževnosti, ali i bunta

Tradicionalno, brada je predstavljala moć i muževnost. Ali tokom 60-ih i 70-ih postala je simbol pobune protiv sistema, piše „Njujork tajms“. Setite se samo filma „Kosa“ ili Fidela Kastra. “Čovek u sivom odelu” gotovo uvek je bio obrijan do savršenstva. Kasnije, sa jačanjem korporativnog sveta, brada je postala nepoželjna, smatrana je neurednom ili čak sumnjivom. Nosili su je planinari, profesori i – dede.

Ulazak u novo doba brade

Danas je jasno da se trend ponovo menja. Ne samo da glumci, pevači i političari nose bradu, već su i legendarni Njujork Jenkisi, poznati po najstrožem dres kodu, konačno popustili i dozvolili igračima da nose dlake na licu, pod uslovom da su uredne. Sličan preokret napravio je i Dizni još 2012. godine.

Džordž Kluni Foto: Randy Shropshire / Getty images / Profimedia

Dozvoljavanje brade nekada je značilo pobedu individualnosti nad pravilima. Danas, međutim, čini se da je povratak brade duboko povezan sa širokim diskusijama o modernoj muškosti.

Brada danas nosi poruku

Muškarci sa bradom deluju muževnije, pa su mnogim ženama privlačniji. Brada je vekovima bila simbol fizičke i emotivne snage. Mnogi muškarci je nose jer šalje poruku: “Zreo sam, samouveren i dovoljno jak da se ne brijem svaki dan.”

U savremenoj kulturi, brada često označava muškarca koji je siguran u sebe i ne mari previše za tradicionalna korporativna pravila. Bradom poručuje: “Ne uklapam se u kalup - namerno.” Neki od svetski poznatih muškaraca koji je danas nose su Dejvid Bekam, Kijanu Rivs, Kris Hemsvort, Džejson Momoa, Džordž Kluni, Džej Di Vens.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Dejvid Bekam