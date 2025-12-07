Slušaj vest

Posne prženicekoje spektakularno sprema Marija Karma zaista menjaju igricu i okreću rezultat u korist prženica bez jaja kakve niste mogli ni da zamislite. Zaista vredi da namenski kupite onaj narodni hleb, ostavite ga da odstoji jedan dan i onda se bacite na pravljenje i potom uživanje u novom ukusu.

Recept za posne prženice

Sastojci:

stari hleb
250 ml vode, kisele vode ili biljnog mleka
3 kašike senfa
2 kašike tahinija
3 kašike belog brašna
2 kašike kukuruznog brašna
so i biber po ukusu
malo ulja za prženje

Priprema:

Osim što ćete nove sastojke sjediniti u jednoj činiji, nema nikakve razlike u postupku pripreme ovih prženica. U smesu umačite hleb isečen na kriške i pržite na vrlo malo ulja. "Ukoliko vam pred kraj zafali smese za par prženica, slobodno dodajte još malo kisele vode i brašna", kaže Marija.

(Kurir.rs/Žena)

