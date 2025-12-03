Dolores je umrla u 48. godini: Svi su se nadali da će pobediti tešku bolesti
Fitnes instruktorka i fotografkinja, Dolores Bura preminula je danas u ranim jutarnjim časovima, potvrdili su njeni prijatelji. Imala je 48 godina. Dolores se dugo godina borila s teškom bolešću bubrega, koja je zahtevala česte dijalize, a pre tri godine pretrpela jak moždani udar.
Njeni sugrađani iz Šibenika kroz brojne humanitarne akcije prikupljali su sredstva za njen oporavak
"Borba traje svaki dan. Žilava sam, uporna i borbena, za neke teška, ali to je sve ono što mi ne da odustati kad je najteže", rekla je tada za ŠibenikIN.
U razgovoru je otvoreno govorila o izazovima svakodnevnog života.
"Sad sam u fazi kad mi je najpotrebnija fizikalna, bilo bi idealno da je svaki dan, a i u potrazi sam za negovateljicom koja će uz mene biti 24 sata. Dosadilo mi je više ležati, uvek sam bila 100 na sat jer lenčarenje u mom rečniku ne postoji. Zato sam i pokrenula projekt 'Na leto hodam', gde ću se prisiljavati svaki dan ustajati s pilot hodalicom, vežbati i hodati po kući. Cilj je svaki dan đir više i nadam se da će to doneti rezultate. Želim ponovno hodati, biti samostalna, želim na leto izaći iz kuće samostalno i proći đir po trim stazi. Pomoć je i dalje potrebna i nije me sram tražiti. I dalje sam na dijalizi svaki drugi dan. Ponekad mislim da ću se samo ispatiti do iznemoglosti, ali evo me, tu sam. Zbrčkana, ali grizem za taj oporavak i učinit ću sve da ponovno hodam. I hvala svima onima koji navijaju za mene".
Njena energija, ljubav prema životu, koji je nije mazio, i fotografiji te nesalomiv duh ostaviće dubok trag u srcima svih koji su je poznavali. Dolores će sigurno ostati zapamćena kao osoba koja je, uprkos svim izazovima, zračila pozitivom, inspirisala druge i nikada se nije prestala boriti.
(Kurir.rs/Nezavisne)