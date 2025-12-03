"Sad sam u fazi kad mi je najpotrebnija fizikalna, bilo bi idealno da je svaki dan, a i u potrazi sam za negovateljicom koja će uz mene biti 24 sata. Dosadilo mi je više ležati, uvek sam bila 100 na sat jer lenčarenje u mom rečniku ne postoji. Zato sam i pokrenula projekt 'Na leto hodam', gde ću se prisiljavati svaki dan ustajati s pilot hodalicom, vežbati i hodati po kući. Cilj je svaki dan đir više i nadam se da će to doneti rezultate. Želim ponovno hodati, biti samostalna, želim na leto izaći iz kuće samostalno i proći đir po trim stazi. Pomoć je i dalje potrebna i nije me sram tražiti. I dalje sam na dijalizi svaki drugi dan. Ponekad mislim da ću se samo ispatiti do iznemoglosti, ali evo me, tu sam. Zbrčkana, ali grizem za taj oporavak i učinit ću sve da ponovno hodam. I hvala svima onima koji navijaju za mene".