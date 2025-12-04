Slušaj vest

Privatni detektiv Rejmond Rano sa više od tri decenije iskustva u praćenju nevernih supružnika, uočio je ključne razlike u ponašanju preljubnika. Prema njegovom iskustvu, postoji jedan očigledan znak koji kod muškaraca gotovo sigurno ukazuje na prevaru – povezan je sa nečim potpuno neočekivanim: čistoćom njihovog automobila.

Neočekivani trag u autopraonici

Rano, čiji se posao kao privatnog detektiva oko 40 odsto svodi na slučajeve preljuba, primetio je obrazac ponašanja koji se razlikuje kod muškaraca i žena. Tokom nadzora osumnjičenih preljubnika, shvatio je da čistoća automobila kod muškaraca može biti ključni pokazatelj, kako je rekao tokom gostovanja u podkastu "Locked In with Ian Bick" prošle godine.

"Ako muškarac ide da pokupi svoju ljubavnicu sa strane, želi čist automobil. Čim neko ode u autopraonicu, pomislim: "Ha ha, šta je sledeće?" Neverovatno je kako to rade", objasnio je Rano.

Razlika u ponašanju žena

S druge strane, Rano kaže da je kod žena situacija "prilično suprotna". Objasnio je da žene ne osećaju potrebu da impresioniraju tajnog ljubavnika čistim ili sjajnim automobilom, jer "obično uskoče u automobil muškarca".

Muškarac pognute glave drži burmu u rukama
Privatni detektiv otkrio lak trik da uhvatite partnera u preljubi Foto: Tomas Anderson / Panthermedia / Profimedia

"Muškarci uvek žele da voze. Vrlo retko vidim muškarca da uskoči u ženski automobil," dodao je. 

Dodatni pokazatelji preljube

Rano je otkrio i da preljubnici često svoje ljubavnice pokupe "u istoj ulici" u kojoj žive, što dodatno pokazuje koliko vole rizik i opasnost u svom tajnom životu.

