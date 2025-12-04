Ako kiseli kupus krene da se kvari, ipak mu ima spasa! Šta uraditi ako su glavice premekane i propadaju?
Kiseli kupus je nezaobilazna zimnica u svakoj kući. Bilo da se priprema kao salata, sarma ili podvarak, ova namirnica je dragocena u kuhinji i koristi se na mnogo načina. Međutim, ponekad se desi da kupus prerano omekša i počne da propada — naročito ako je temperatura tokom kiseljenja bila previsoka ili je proces pripreme bio preskočen u nekom koraku.
Zašto kiseli kupus može da se pokvari?
Ako ga stavimo prerano, a vreme ostane toplo, kupus može da se ukiseli brže nego što želimo. Tada se već u decembru javljaju znakovi kvarenja. Uzrok može biti i loša priprema, ali ponekad se jednostavno dogodi bez očiglednog razloga.
Kako spasiti kupus koji je omekšao?
Dobre vesti: čak i ako su glavice premekane, cela zimnica ne mora da završi u kanti!
Postoji način da se sačuvaju listovi koji su i dalje čvrsti i upotrebljivi.
Evo šta treba da uradite:
- Svaku glavicu pažljivo izvadite iz bureta.
- Odstranite delove koji su se pokvarili.
- Dobre listove dobro isperite hladnom vodom.
- Složite ih u cediljku da se potpuno ocede.
Zamrzavanje — najbolji način čuvanja
Kada se listovi osuše, složite ih u plastične kese i pripremite za zamrzivač.
Najvažnije:
- izbacite sav vazduh iz kese kako biste je gotovo vakumirali
- ako imate vakum mašinu, rezultat je još bolji
Tako kupus neće pokupiti mirise iz zamrzivača, a kvalitet će duže trajati.
Bonus video: Kako se pravilno priprema kiseli kupus