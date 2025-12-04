Slušaj vest

Kiseli kupus je nezaobilazna zimnica u svakoj kući. Bilo da se priprema kao salata, sarma ili podvarak, ova namirnica je dragocena u kuhinji i koristi se na mnogo načina. Međutim, ponekad se desi da kupus prerano omekša i počne da propada — naročito ako je temperatura tokom kiseljenja bila previsoka ili je proces pripreme bio preskočen u nekom koraku.

Zašto kiseli kupus može da se pokvari?

Foto: Galina Tolochko / Alamy / Profimedia

Ako ga stavimo prerano, a vreme ostane toplo, kupus može da se ukiseli brže nego što želimo. Tada se već u decembru javljaju znakovi kvarenja. Uzrok može biti i loša priprema, ali ponekad se jednostavno dogodi bez očiglednog razloga.

Kako spasiti kupus koji je omekšao?

Dobre vesti: čak i ako su glavice premekane, cela zimnica ne mora da završi u kanti!

Postoji način da se sačuvaju listovi koji su i dalje čvrsti i upotrebljivi.

Količina soli takođe utiče na kvarljivost kupusa Foto: Shutterstock

Evo šta treba da uradite:

  • Svaku glavicu pažljivo izvadite iz bureta.
  • Odstranite delove koji su se pokvarili.
  • Dobre listove dobro isperite hladnom vodom.
  • Složite ih u cediljku da se potpuno ocede.

Zamrzavanje — najbolji način čuvanja

Kada se listovi osuše, složite ih u plastične kese i pripremite za zamrzivač.

Foto: RTV Mag Youtube printscreen

Najvažnije:

  • izbacite sav vazduh iz kese kako biste je gotovo vakumirali
  • ako imate vakum mašinu, rezultat je još bolji

Tako kupus neće pokupiti mirise iz zamrzivača, a kvalitet će duže trajati.

 Bonus video: Kako se pravilno priprema kiseli kupus

