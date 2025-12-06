Slušaj vest

Recepti za sarmu tradicionalno se prenose s generacije na generaciju, a svaka domaćica ima svoj način pripreme i poneki tajni sastojak. Ipak, jedno pitanje stalno izaziva rasprave – da li u fil dodati jaje? Dok jedni tvrde da jaje spaja sastojke i daje puniji ukus, drugi smatraju da mu u sarmi nema mesta. Ova "debata o jajetu" traje godinama širom Balkana.

Stari recept ponovo aktuelan

Kako piše radiosarajevo.ba, jaje se u fil dodavalo i pre sedam decenija. Prema njihovim navodima, upravo ovaj sastojak osigurava sočnu i čvrstu smesu koja se neće raspasti tokom dugog kuvanja. Uz podsećanje na staru jugoslovensku kuvarsku tradiciju, ponovo je popularan recept za koji mnogi tvrde da daje uvek savršenu sarmu.

Potrebni sastojci:

600 g mlevenog mesa

20 većih listova kiselog kupusa

100 g crnog luka

2 čena belog luka

malo ljute paprike

peršun

1 jaje

200 g pirinča

so po ukusu

300 g sitno seckanog kiselog kupusa

100 g suvog mesa

Za zapršku:

100 g masnoće

200 g brašna

so

prstohvat šećera

1–2 ljute papričice

oko 200 g paradajz sosa

Priprema sarme:

Stari recept za sarmu podrazumeva jaje u nadevu Foto: Shutterstock

Listove kupusa najpre odvojite i skinite im zadebljanja. Za nadev pomešajte mleveno meso sa sitno iseckanim crnim i belim lukom, peršunom, paprikom, solju, jajetom i prethodno skuvanim i oceđenim pirinčem. Fil rasporedite po listovima kupusa, urolajte i ređajte u širi lonac preko sloja iseckanog kiselog kupusa. Između sarmi ubacite komadiće suvog mesa, pa sve prekrijte ostatkom kupusa. Prelijte vodom ili bujonom, poklopite i kuvajte na laganoj vatri.

Priprema zaprške i završno kuvanje

Kada je sarma na pola kuvana, pripremite zapršku: propržite brašno na masnoći, umešajte crvenu papriku, paradajz sos (po potrebi razblažen), ljutu papričicu i malo tečnosti iz lonca. Posolite i dodajte prstohvat šećera da izbalansirate kiselinu. Ovim sosom prelijte sarme i nastavite sa sporim krčkanjem dok sve potpuno ne omekša i ukusi se sjedine.

Stari recept naglašava jedno pravilo – sarma mora da se kuva polako, satima, na blagoj vatri. Upravo tako se dobija onaj karakterističan miris i mekoća koji vraćaju u detinjstvo i bude nostalgiju.

