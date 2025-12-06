Recept za sarmu star 70 godina kruži mrežama: Obavezan je jedan sastojak oko kog se potegla opasna polemika
Recepti za sarmu tradicionalno se prenose s generacije na generaciju, a svaka domaćica ima svoj način pripreme i poneki tajni sastojak. Ipak, jedno pitanje stalno izaziva rasprave – da li u fil dodati jaje? Dok jedni tvrde da jaje spaja sastojke i daje puniji ukus, drugi smatraju da mu u sarmi nema mesta. Ova "debata o jajetu" traje godinama širom Balkana.
Stari recept ponovo aktuelan
Kako piše radiosarajevo.ba, jaje se u fil dodavalo i pre sedam decenija. Prema njihovim navodima, upravo ovaj sastojak osigurava sočnu i čvrstu smesu koja se neće raspasti tokom dugog kuvanja. Uz podsećanje na staru jugoslovensku kuvarsku tradiciju, ponovo je popularan recept za koji mnogi tvrde da daje uvek savršenu sarmu.
Potrebni sastojci:
- 600 g mlevenog mesa
- 20 većih listova kiselog kupusa
- 100 g crnog luka
- 2 čena belog luka
- malo ljute paprike
- peršun
- 1 jaje
- 200 g pirinča
- so po ukusu
- 300 g sitno seckanog kiselog kupusa
- 100 g suvog mesa
Za zapršku:
- 100 g masnoće
- 200 g brašna
- so
- prstohvat šećera
- 1–2 ljute papričice
- oko 200 g paradajz sosa
Priprema sarme:
Listove kupusa najpre odvojite i skinite im zadebljanja. Za nadev pomešajte mleveno meso sa sitno iseckanim crnim i belim lukom, peršunom, paprikom, solju, jajetom i prethodno skuvanim i oceđenim pirinčem. Fil rasporedite po listovima kupusa, urolajte i ređajte u širi lonac preko sloja iseckanog kiselog kupusa. Između sarmi ubacite komadiće suvog mesa, pa sve prekrijte ostatkom kupusa. Prelijte vodom ili bujonom, poklopite i kuvajte na laganoj vatri.
Priprema zaprške i završno kuvanje
Kada je sarma na pola kuvana, pripremite zapršku: propržite brašno na masnoći, umešajte crvenu papriku, paradajz sos (po potrebi razblažen), ljutu papričicu i malo tečnosti iz lonca. Posolite i dodajte prstohvat šećera da izbalansirate kiselinu. Ovim sosom prelijte sarme i nastavite sa sporim krčkanjem dok sve potpuno ne omekša i ukusi se sjedine.
Stari recept naglašava jedno pravilo – sarma mora da se kuva polako, satima, na blagoj vatri. Upravo tako se dobija onaj karakterističan miris i mekoća koji vraćaju u detinjstvo i bude nostalgiju.
(Kurir.rs/RadioSarajevo)
Pogledajte video: Recept za sarme