Kada nas povrede ljudi koje najviše volimo, lako je sve shvatiti lično i zanemariti da i oni možda prolaze kroz nešto što ne vidimo ili ne umemo da razumemo. Ponekad je potrebno da nam neko sa strane otvori oči – baš kao majci koja se, zbog ponašanja svoje ćerke, obratila životnoj savetnici.

Pismo povređene majke

Mnogi znaju koliko može biti bolno kada nas član porodice iznenadi ružnim rečima ili postupcima. Popularna savetnica Ejbigel Van Bjuren, poznatija kao "Draga Ebi", kroz pismo jedne majke objašnjava da iza takvog ponašanja često stoje unutrašnji problemi druge strane.

Ćerka je nije pustila u kuću jer je poranila 10 minuta Foto: De Visu / Alamy / Profimedia

"Imamo odraslu ćerku, zeta i unuke koje obožavamo. Ćerka nas je pitala možemo li povremeno da čuvamo decu po nekoliko sati dnevno, i mi smo rado pristali jer smo u penziji. To smo radili redovno pre dolaska prinove pre tri meseca, a deca su često i prespavala kod nas.

Kada se beba rodila, želela je da dolazimo kod njih i tamo čuvamo decu, što nam je takođe odgovaralo. Trudili smo se da joj olakšamo brigu oko novorođenčeta, dok smo vodili računa o starijoj deci," započela je majka svoju ispovest.

Spornih deset minuta

"Prvi put kada smo došli, zamolila nas je da ne dolazimo prerano kako bi imala vremena da se spremi. Posle nekoliko poseta, jednog dana smo stigli desetak minuta ranije. Nisam ni shvatila jer inače kasnim. Kada je otvorila vrata, stavila je ruku preko njih, kao barijeru, i razgovarala s nama stojeći tako. Podsetila me je da je tražila da ne dolazimo ranije," priča očajna žena pa nastavlja:

Ćerka je nije pustila u kuću jer je poranila 10 minuta Foto: Shutterstock

"Zbog njenog tona i držanja, osećala sam se užasno neprijatno. Samo sam joj predala hranu koju smo doneli za stariju decu i neke njene stvari. Kada je rekla da će pozvati supruga da ranije dođe s posla, okrenula sam se prema autu. Na kraju sam uspela da joj doviknem da je volim i mahala sam deci koja su stajala iza nje. Dok smo odlazili, i dalje je držala ruku na vratima."

Nakon neprijatnog susreta

Majka je kasnije razgovarala s ćerkom, koja je tvrdila da nije uradila ništa pogrešno.

"Da bude još gore, ćerka otada manipulativno komentariše da izgledam čudno i pita se da li prolazim kroz nešto, kao da meni treba pomoć. Nije nas više pitala da čuvamo decu, a kada ih pozovemo kod nas, kaže da imaju druge planove. Znam da smo došli prerano, ali ne razumem zašto je to bilo toliko strašno. Jesam li pogrešila i šta savetujete?" pitala je majka.

Ćerka je nije pustila u kuću jer je poranila 10 minuta Foto: Shuterstock

Savet Drage Ebi: Obratite se zetu

Savetnica je odgovorila kratko i vrlo jasno: "Zanimljivo je što vas ćerka pita prolazite li kroz nešto, jer bi zapravo moglo biti obrnuto. Vaša ćerka možda ima emotivne poteškoće, hormonski disbalans ili probleme s prilagođavanjem sada kada je stiglo novorođenče. Ako vam treba neko ko može da vam pomogne da bolje razumete naglu promenu u njenom ponašanju, savetujem da razgovarate sa svojim zetom."

