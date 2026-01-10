Svadbarski kupus na starinski način: Evo kako da spremite tradicionalno jelo koje svi obožavaju
Svadbarski kupus je tradicionalno jelo kome retko ko može da odoli. Nije težak za pripremu, a ukus mu je bogovski i cela porodica će uživati.
Sastojci:
2 kg kiselog kupusa
1/2 kg svinjskog mesa od plećke
1/2 kg junećeg mesa od buta
1/2 kg suvih, mesnatih, rebara
1/2 kg suve, mesnate, slanine
1 veća glavica crnog luka
4 veća češnja belog luka
1 puna kašika masti
1 kašika aleve paprike
biber u zrnu
voda
Priprema:
Svadbarski kupus je poželjno kuvati u zemljanom loncu. U nedostatku zemljanog lonca posudu u kojoj se kuva kupus, dobro, povezati alu folijom.
U manju posudu staviti mast da se rastopi. Na zagrejanu mast dodati, sitno, iseckani crni luk, da se proprži. Skloniti sa vatre i dodati alevu papriku. Promešati.
Kiseli kupus iseći na krupne komade. Zemljani lonac dobro premazati mašću. Na dno lonca staviti veći list kupusa i početi sa ređanjem sastojaka. Red kupusa - red proprženog luka sa alevom paprikom - red mesa... Dodati po neko zrno bibera, beli luk i lovorov list. Nastaviti ređanje dok se ne potroše svi sastojci i završiti kupusom. Zadnji red kupusa prekriti sa većim listom kupusa.
Složeni kupus naliti toplom vodom, do dve trećine lonca. Poklopiti i na srednjoj temperaturi pustiti da provri. Zatim smanjiti temperaturu da jelo, sasvim, polako vri. Kuvati četiri sata. Ako je potrebno jelo posoliti, biljnim začinom, po ukusu.
(Kurir.rs/lepotesrbije.rs)
VIDEO: Održana 22. kupusijada