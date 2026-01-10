Slatki kupus bio je jedno od omiljenih jela Tita i Jovanke

Svadbarski kupus je tradicionalno jelo kome retko ko može da odoli. Nije težak za pripremu, a ukus mu je bogovski i cela porodica će uživati.

Sastojci:

2 kg kiselog kupusa

1/2 kg svinjskog mesa od plećke

1/2 kg junećeg mesa od buta

1/2 kg suvih, mesnatih, rebara

1/2 kg suve, mesnate, slanine

1 veća glavica crnog luka

4 veća češnja belog luka

1 puna kašika masti

1 kašika aleve paprike

biber u zrnu

voda

lički kupus

Priprema:

Svadbarski kupus je poželjno kuvati u zemljanom loncu. U nedostatku zemljanog lonca posudu u kojoj se kuva kupus, dobro, povezati alu folijom.

U manju posudu staviti mast da se rastopi. Na zagrejanu mast dodati, sitno, iseckani crni luk, da se proprži. Skloniti sa vatre i dodati alevu papriku. Promešati.

Kiseli kupus iseći na krupne komade. Zemljani lonac dobro premazati mašću. Na dno lonca staviti veći list kupusa i početi sa ređanjem sastojaka. Red kupusa - red proprženog luka sa alevom paprikom - red mesa... Dodati po neko zrno bibera, beli luk i lovorov list. Nastaviti ređanje dok se ne potroše svi sastojci i završiti kupusom. Zadnji red kupusa prekriti sa većim listom kupusa.

Složeni kupus naliti toplom vodom, do dve trećine lonca. Poklopiti i na srednjoj temperaturi pustiti da provri. Zatim smanjiti temperaturu da jelo, sasvim, polako vri. Kuvati četiri sata. Ako je potrebno jelo posoliti, biljnim začinom, po ukusu.

(Kurir.rs/lepotesrbije.rs)

