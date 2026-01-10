Slušaj vest

Svadbarski kupus je tradicionalno jelo kome retko ko može da odoli. Nije težak za pripremu, a ukus mu je bogovski i cela porodica će uživati.

Sastojci:
2 kg kiselog kupusa

1/2 kg svinjskog mesa od plećke

1/2 kg junećeg mesa od buta

1/2 kg suvih, mesnatih, rebara

1/2 kg suve, mesnate, slanine

1 veća glavica crnog luka

4 veća češnja belog luka

1 puna kašika masti

1 kašika aleve paprike

biber u zrnu

lovorov list

voda

lički kupus
lički kupus Foto: LjiljanaKorac/youtube

Priprema:
Svadbarski kupus je poželjno kuvati u zemljanom loncu. U nedostatku zemljanog lonca posudu u kojoj se kuva kupus, dobro, povezati alu folijom.

U manju posudu staviti mast da se rastopi. Na zagrejanu mast dodati, sitno, iseckani crni luk, da se proprži. Skloniti sa vatre i dodati alevu papriku. Promešati.

Kiseli kupus iseći na krupne komade. Zemljani lonac dobro premazati mašću. Na dno lonca staviti veći list kupusa i početi sa ređanjem sastojaka. Red kupusa - red proprženog luka sa alevom paprikom - red mesa... Dodati po neko zrno bibera, beli luk i lovorov list. Nastaviti ređanje dok se ne potroše svi sastojci i završiti kupusom. Zadnji red kupusa prekriti sa većim listom kupusa.

Složeni kupus naliti toplom vodom, do dve trećine lonca. Poklopiti i na srednjoj temperaturi pustiti da provri. Zatim smanjiti temperaturu da jelo, sasvim, polako vri. Kuvati četiri sata. Ako je potrebno jelo posoliti, biljnim začinom, po ukusu.

(Kurir.rs/lepotesrbije.rs)

Ne propustiteŽenaSVADBARSKI KUPUS NA STARINSKI NAČIN: Evo kako da spremite tradicionalno jelo koje mnogi jedu sa uživanjem (RECEPT)
stockphotostewedcabbagewithmincedmeatandspicesinadishonthetableselectivefocus1115025293.jpg
ZanimljivostiSVETSKI KUVARI OCRNILI OMILJENA SRPSKA JELA: Sastavili listu 10 NAJGORIH, a kad je vidite, šokiraćete se!
profimedia0356348091.jpg
ŽenaTito nije mogao da odoli ovom jelu: Provereno najbolji recept za slatki kupus sa mesom
Tito, Jovanka Broz i slatki kupus - kolaž fotografija
ŽenaLički kupus koji će vas oduševiti na prvi zalogaj: Ovo jelo morate da probate
lički kupus

 VIDEO: Održana 22. kupusijada

ODRŽANA 22. KUPUSIJADA U MRČAJEVCIMA - Džinovski lonac privukao najviše pažnje, 15 žena savilo 600 sarmi i više od 1.000 porcija kupusa! Izvor: Kurir televizija