Gibanica ne sme da splasne! Zbog toga iskusne domaćice koriste jedan trik nakon pečenja – samo tako ostaje vazdušasta i sočna danima.

Nema te trpeze i tog gostoprimstva koje može da prođe bez nje. Gibanica je ponos i zaštitni znak svake kuće! Ipak, ruku na srce, koliko puta nam se desilo da splasne i da već sutradan bude suva? Kraj mukama!

Donosimo vam onaj pravi, stari, porodični recept i mali trik iskusnih domaćica, uz koji će vaša gibanica biti mekana kao duša, vazdušasta i sočna danima, kao da je tek izvađena iz rerne.

Sastojci:

500 grama kora

250 grama sira

2 jajeta

100 mililitara jogurta

150 mililitara kisele vode

50 mililitara ulja

Jedna kašika ulja

1/2 šoljice vode

Gibanica Foto: Printscreen/Jelajelena Petrovic

Priprema:

Jaja, sir, jogurt i ulje dobro pomešajte u činiji. Postepeno dodajte kiselu vodu. U pola šoljice vode dodajte jednu kašiku ulja i promešajte. Time podmažite prve dve i poslednje dve kore. Tepsiju obložite papirom za pečenje. Stavite jednu koru, poprskajte je mešavinom od vode i ulja, pa stavite drugu koru i onda opet malo vode i ulja. Zgužvajte drugu koru, utopite u fil pa stavite u tepsiju jednu pored druge. Preko stavite koru da joj ne izlaze ćoškovi iz tepsije. Opet stavite dve kore utopljene u fil, jednu preko i sve tako. Na kraju sve obložite sa dve kore koje ćete poprskati mešavinom vode i ulja, pišu “Recepti“.

Pecite na 200 stepeni oko 40 minuta. Dok se peče postepeno smanjivati na 150 stepeni.

Kako da ostane vazdušasta?

Kada je ispečete, prevrnete je na četiri šolje da bi pod pritiskom i silom, ostala vazdušasta. Na taj način hladite je oko 20 minuta.

Zlatna pravila

Ovaj recept je ključan, ali zapamtite i ova zlatna pravila kako biste bili sigurni da će vaša srpska gibanica biti savršena i mekana kao duša:

Kada spajate mokre i suve sastojke za fil, mešajte samo dok se ne sjedine. Predugo mešanje stvara gluten, što čini testo tvrdim.

Nikada ne štedite na premazu od ulja i vode; on je ključan da se kore ne isuše i ostanu sočne i meke.

Postepeno smanjivanje temperature tokom pečenja (sa 200 na 150 stepeni) omogućava da se gibanica ravnomerno digne, bez naglog splašnjavanja.

(Kurir.rs/lepotesrbije.rs)

