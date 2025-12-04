Slušaj vest

Sonja Milosavljević se još od detinjstva bori sa alopecijom. Sada joj je kosa dosta porasla, iako i dalje ima pečate koje uspešno prikriva.

O svom problemu je otvoreno govorila nakon višegodišnje borbe:

"Alopecija je, ja mogu slobodno da kažem, najdosadnija bolest koja postoji i svako ko se suočio sa alopecijom mi je potvrdio isto. Bukvalno ne postoji rešenje, da neko kaže popijte ovaj lek ili ovako uradite ili nemojte to da radite i sigurno vam se to neće ponovo desiti i tu je zapravo i najveća začkoljica, jer je dosta nepredvidiva situacija i sa takvom nepredvidivom situacijom vi nemate nikakvu prevenciju koju možete da uradite osim manje stresa, a to je čini mi se nekada, u današnjem svetu i nemoguće" rekla je Sonja za Prva TV.

Sonja Milosavljević Foto: Tv Prva

Prve znake problema primetila je još kad je bila veoma mala, dok je pohađala školu. Tada je primetila prvi "pečat" na glavi zbog čega je i potražila lekarsku pomoć:

"Naravno da sam otišla odmah kod lekara da se proveri da li postoji neko žarište u telu. I ako postoji, da li je to bilo šta što nije u redu, a da se odražava tako, onda se reaguje i leči se taj problem. Međutim, kod mene nikada nije postojalo nijedno žarište, već uvek smo se vraćali na taj stres, iako ja ne mogu ni da se vežem za neki konkretan stresan događaj. Prosto, možda je moja priroda takva", rekla je Sonja.

alopecija/ilustracija Foto: Shutterstock

Šta je alopecija i koji su simptomi

Poremećaji u rastu kose i bolesti kosmatih regija kože su problem koji uzrokuju veliki psihološki stres. Iako ne ugrožava život alopecija areata definitivno menja život, njena iznenadna pojava, rekurentne epizode (ponovno pojavljivanje nakon dužeg odsustva simptoma) i nepredvidiv tok imaju duboki psihološki uticaj na život osoba pogođenih ovim problemom kose.

Opadanje kose u krugovima je mnogo više od estetskog problema. Iako vam deluje strašno kada primetite iznenada nastalu zonu ispale kose ili ujutru na jastuku pronađete klupko svoje kose, problem nije nerešiv. Postoje brojni načini lečenja alopecije.

Okidači za ispoljavanje alopecije areate mogu biti:

Emocionalni stres,

infektivne epizode,

hormonski poremećaji,

i brojni drugi još nedovoljno prepoznati uzroci