Predsednik Miss Grand Internationala (MGI) Navat Itsaragrisli podneo je prijavu protiv ovogodišnje pobednice Mis Univerzum Fatime Boš nakon što je njihov sukob oko navodnih "nepoštenih" komentara postao viralan. Cela drama kulminirala je pravnim potezima nakon všenedeljnih javnih optužbi.

Fatima Boš iz Meksika je Mis Univerzum 2025:

Kako je sve počelo

Svađa je započela još 4. novembra kada Itsaragrisli je javno prozvao meksičku predstavnicu zbog navodnog odbijanja da učestvuje u fotografisanju namenjenom učesniciama izbora, a za objavu na društvenim mrežama. Kasnije je tvrdio da je Boš postupala po uputstvima meksičkog direktora izbora lepote. Situacija je eskalirala tokom verbalne konfrontacije u kojoj je Boš pokušala objasniti svoju stranu priče, no tvrdi da je bila neprestano prekidana te da ju je Itsaragrisil navodno nazvao "glupačom".

Organizacija MGI i Navat oštro demantuju takve optužbe. U izjavi za People naveli su:

"Mis Meksika je pogrešno tvrdila da ju je gospodin Navat nazvao 'glupačom', dok je on zapravo rekao 'šteta' (damage). Videodokazi su dostupni. Ona nikada nije ispravila lažnu optužbu, što je proizvelo značajnu štetu ugledu gospodina Navata i pokrenulo niz eskalirajućih problema tokom 74. događaja Miss Universe.”

Uprkos kontroverzama Boš je na kraju ponela titulu Miss Universe, no time priča nije završila.

Optužbe se nastavljaju

U objavi na službenoj Facebook stranici Miss Universe Tajlanda dodatno je pojašnjen stav organizacije.

"Želimo ponovno potvrditi da gospodin Navat Itsaragrisil nikada nije nazvao gospođu Fatimu Boš 'glupačom'. Ono što je rekao bilo je 'šteta' (damage), što je jasno čujno na glasovnim snimkama koje su već široko rasprostranjene na raznim platformama", stoji u objavi.

"Međutim, kada je gospođa Fatima Boš Fernandez izašla iz sobe, odmah je iznela lažnu optužbu pred medijima javno tvrdeći suprotno." U izjavi se dodaje kako se Boš nikada nije izvinila, čak ni nakon što je postala svesna činjenica. "Umesto toga, nastavila ga je lažno optuživati u više intervjua, očito radi lične koristi i kako bi se opravdala tokom takmičenja - nakon čega je na kraju okrunjena za Miss Universe, kao što je svima poznato."

(Kurir.rs/Index)