Zvezda sajta za odrasle Boni Blu, poznata i kao Tia Bilinger, uhapšena je na Baliju zbog svog vozila „Bangbus“, koje koristi za prevoz mladih australijskih tinejdžera koji slave Školski dan na popularnom indonežanskom ostrvu.

Policija je pronašla na stanici u petak popodne, dok je ranije ove nedelje policija Balija potvrdila za Dejli mejl da njen Boni Blu Bangbus - kombi sa jednom kabinom - nije legalan.

Dvadesetšestogodišnja Britanka bi zbog toga mogla biti deportovana iz Indonezije.

Boni Blu Foto: Printscreen/ Instagram/ onlybonnieblue

Putovanja i zabava na Baliju

Boni je vozila vozilo do poznatih barova, uključujući Motel Meksikola u Seminjaku, lokalnih pijaca i luksuznih odmarališta, dokumentujući događaje na društvenim mrežama.

U jednom kasnonoćnom vlogu, snimila je grupu australijskih tinejdžera kako se voze unaokolo, šaljući poruku svojim roditeljima:
„Sećaš se kada sam rekla da ću pokupiti tvoje sinove? Nisam lagala.“

Jedan tinejdžer se našalio da je „dobar dečko“ i da samo uživa u balijskom životu. Boni je takođe viđena na zvaničnim događajima Školisa, sa svojim bedževima na vidiku, pokazujući tinejdžerima kako da se zabave.

Problemi sa registracijom vozila

Boni3.jpg
Foto: Printskrin/Fejsbuk

Prema vladinim dokumentima, vozilo je registrovano kao belo, ali je prefarbano u tamnoplavo, što je jasno vidljivo u njenim nedavnim objavama.

Porez na vozilo takođe ističe 2023. godine, a  policija je 2024. godine upozorila da strožiji saobraćajni propisi za turiste mogu dovesti do deportacije čak i za manje prekršaje.

Ako boja vozila ne odgovara STNK-u (dozvola za registraciju vozila koja se mora nositi u vozilu), kazna može biti do 500.000 rupija (oko 46 australijskih dolara) ili do dva meseca zatvora.

Da bi Boni Blu Bangbus bio u skladu sa zakonom, potrebno je:

  • uskladiti boju vozila sa ono koja piše u registarskoj oznaci
  • dostaviti ličnu kartu, STNK, dokaz o vlasništvu i sertifikat o farbi
  • ponovo registrovati vozilo i podneti ga na pregled nadležnoj agenciji
