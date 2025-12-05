Slušaj vest

Srpska influenserka Milica Polskaja ne prestaje da intrigira javnost. Lepa Nišlijka živi život iz bajke sa svojim izabranikom u Kazahstanu okružena velikom porodicom. Influenserka je majka petoro dece, a ono što mnogima privlači pažnju je činjenica da krije lice svog supruga i da ne deli njegove fotografije.

Ovog puta Milica je napravila izuzetak u svom stilu i pokazala kako izgleda njen izabranik. Ipak, preko lica je stavila stiker i sakrila njegov identitet. O razlozima zbog kojih krije muža govorila je i ranije.

Pogledajte u galeriji fotografije Milice Polskaje i njenog supruga:

1/12 Vidi galeriju Srpska influenserka Milica Polskaja, koja godinama unazad živi u Almatiju u Kazahstanu. Ona je u braku sa uticajnim milionerom, sa kojim ima 5 dece. Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

- Doći će i taj dan kada ću pokazati svog supruga, ali za sada ne razmišljam o tome. Svi već znaju kako on izgleda, ali ja ne želim da otkrivam njegov identitet, jer se bavi ozbiljnim poslom. Moj blogerski život je pomalo neozbiljan i samim tim je najbolje za oboje ovako - objasnila je ranije Milica.

O njemu ne znamo ništa, nismo mu ni ime čuli, a mnogi u šali kažu da ga "krije kao zmija noge".

Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

- Moj muž je biznismen i ne mogu da pričam konkretno čime se bavi, ali ću reći da je njegov posao jako dosadan. Pomažem mu u poslu u poslednjih godinu dana i zato to kažem. Inače, moj muž je završio dva fakulteta. Ne pokazujem ga jer je Instagram mesto gde objavljujem sadržaj koji ljudi iz njegove okoline ne bi razumeli. On se sastaje se sa političarima i ljudima koji su na vlasti i zato mislim da je bolje ovako - rekla je jednom prilikom za Alo.

Od misice do bogatašice

Milica Vidosavljević, kako joj glasi devojačko prezime, rođena je u Boru, a kasnije se zbog studija preselila u Niš, gde je pobedila na izboru za mis 2010.

Pogledajte u galeriji izazovna izdanja Milice Polskaje:

1/11 Vidi galeriju Milica Polskaja u kupaćem kostimu Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Nedugo nakon pobede, Milica je napustila je Pravni fakultet i preselila se u Dubai. Tamo je prvo radila kao manekenka, a onda i kao menadžer u Kavali klubu, što se ispostavilo kao životna prekretnica.

Tu je i upoznala sadašnjeg supruga, koji je proeklom iz Rusije, a žive zajedno u Kazahstanu, u Almatiju. Mada se često na njenom Instagram profilu može videti da uživaju i u Dubajiu.

Kupa se u zlatu

Jednom prilikom Milica je razgovarajući sa svojim pratiocima otkrila kako izgleda vila u kojoj živi. Toliko je velika i luksuzna da ni ona sama ne zna koliko soba ima.

- Na jednom spratu imamo oko 15 soba, 4 kupatila, garderober, ne znam da li se to računa - istakla je Milica i dodala:

Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

- Lift treba da stigne, imamo sve napravljeno, ali još treba da stigne. Sređujemo bazen, imamo ih dva, unutrašnji i spoljašnji. Za mesec dana trebalo bi da krenemo sa bazenom, ogromna je kuća, nikada ne može da se zaustavi posao.

Milica se često na mrežama hvali skupocenim poklonima koje dobija od muža, poput luksuznih brendova cipela, torbi i haljina, a neretko podeli i kadrove u kojima pokazuje kakvom kolekcijom nakita raspolaže.

Foto: Milica polskaja/tiktok

Mnogi smatraju da ju je muž razmazio do besvesti i okovao u zlatu i dijamantima, a Milica ističe da pravi muškarac treba da vodi računa o svojoj supruzi.

Video: Milica Polskaja odogovara na škakljiva pitanja