Slušaj vest

Pred vama je recept za divne, mirisne i meke medenjake! Odlični su kao sredstvo za evociranje uspomena iz detinjstva, kao slatkiš "za po kući" ili kao jestivi poklon

Ukoliko ste tražili savršen recept za medenjake na internetu, primetili ste da su svi recepti vrlo slični sa minimalnim izmenama. Najukusniji medenjaci se prave po ovom domaćem receptu.

Foto: Cseh Ioan / Alamy / Profimedia

Sastojci: 2 žumanceta

350 grama brašna

150 grama margarina

100 grama belog kristal šećera

2 supene kašike domaćeg meda

2 kafene kašičice mešavine začina za medenjake

malo sode bikarbone

nekoliko kapi limuna

Priprema:

Stavite margarin i šećer u manju šerpicu i otopite ih na blagoj vatri. Kada je šećer potpuno istopljen, dodajte med.

Kada se smesa malo ohladila (ne previše da se potpuno zgusnula), dodajte mešavinu začina za medenjake. Ako je nemate, možete je sami napraviti tako što ćete dodati cimet, mleveni karanfilić i mleveni đumbir. Možete dodati i kakao, ukoliko volite njegovu aromu.

Praznični medenjaci Foto: Shutterstock

U čašicu za rakiju dodajte sode bikarbone, tek na vrh kašičice ili noža, i iscedite nekoliko kapi limuna u čašicu da zapeni.

U dublju posudu dodajte prethodno spremljenu smesu sa medom u koju ste dodali sodu bikarbonu i limun. Zatim dodati žumanca i postepeno dodavati brašno mešajući varjačom ili mikserom. Testo treba da bude glatko i mekano ali da se ne lepi za prste. Ukoliko vam se testo lepi, dodajte još malo brašna, vodite računa da ne bude previše jer će medenjaci onda biti tvrdi. Ako Vam se čini da je testo previše meko, ne brinite, posle hlađenja u frižideru će se stvrdnuti.

Umešano testo oblikujte u loptu, zavijte streč folijom, pa stavite u frižider da se hladi 30 minuta. Nemojte duže od toga ostavljati testo u frižideru jer će se previše ohladiti i biće vam teže da ga razvijete.

Kada izvadite testoiz frižidera, razvijte ga oklagijom na debljinu od oko 5 mm. Obratite pažnju da je testo svuda iste debljine kako bi dobili jednake medenjake.

Foto: Zoonar/Sergiy Artsaba, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Razvučeno testo na tanke listove položite na dasku, tepsiju ili drugu ravnu površinu i obmotajte ga providnom folijom. Slobodno možete ređati listove jedne na druge, jer je svaki list u foliji i neće se zalepiti. Testo bi trebalo da stoji najmanje 6 sati u frižideru, ali je svakako najbolje da prenoći. Ovako pripremljeno testo može da stoji nekoliko dana u frižideru ako Vam nije potrebno odmah.

Sutradan spremite modlice koje želite za vaše medenjake, zagrejte rernu na 180 ℃ i izvadite testo. Na ovaj način medenjaci će zadržati željeni oblik i biće ravni, što nam je veoma bitno za dalje ukrašavanje rojal masom. Pecite ih u rerni koju ste prethodno zagrejali (nekih 10 minuta) na 180 ℃. Medenjaci se brzo peku, pa ih povremeno proveravajte kako vam slatki kolačići ne bi pregoreli.

(Kurir.rs/Medenjaci.rs)

VIDEO: Recept za italijanske medenjake od limuna: