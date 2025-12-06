Buđ nije samo estetski problem u domu – ona može ozbiljno da ugrozi zdravlje.

Stručnjaci sve češće upozoravaju da se najopasniji tragovi vlage ne vide na prvi pogled, a još ređe se mogu osetiti tokom kratkog obilaska nekretnine.

Iako se mnogi oslanjaju na sopstveno čulo mirisa, majstori kažu da je to najvarljiviji metod, jer se stanovi za razgledanje temeljno provetravaju i pripremaju da zavaraju kupca. Upravo zato, građevinski inspektor i diplomirani inženjer Tuomo Toferi ističu jednu stvar koju treba imati na umu - pravi znak problema često se otkrije tek kad izađete iz stana.

– Kada dođem kući, ponekad primetim da se na odeći zadržao neuobičajen miris. Tada u izveštaj uvek upisujem da je na odeći primećen miris, što zahteva dodatne provere, kaže Tofferi za IL.

Vlaga veća u kućama nego u stanovima

Oštećenja od vlage naročito su prisutna u porodičnim kućama. Preko 15 odsto porodičnih kuća ima sigurno oštećenje od vlage, a oko 40 odsto ima ili oštećenje ili potrebu za dodatnim ispitivanjima u najrizičnijim elementima konstrukcije. Problemi s vlagom javljaju se i u drugim objektima, poput stanova u višespratnicama.

U najgorim slučajevima oštećenje od vlage može dovesti do velike renovacije čija cena dostiže više hiljada evra, a ponekad i znatno više.

Najčešći pokazatelji

– Najčešći pokazatelji su ustajao miris, oštećenja boje ili premaza (na primer ljuštenje, naduvavanje, tamne mrlje), vidljiva vlaga ili buđ, neobična temperatura ili ventilacija, reko je za Verkkouutiset direktor PRKK-a (Centra za razvoj sanacije i gradnje) Miko Juva.

Jedan od znakova su i simptomi kod stanara, poput zapušenog nosa ili glavobolje. Tipično je da se tegobe povlače kada se boravi na drugoj lokaciji.

Kao stručnjak za sanaciju i građevinu, Juva ima i jasno viđenje toga u kojim objektima se najčešće javljaju oštećenja od vlage, doduše u Norveškoj.

– U kućama iz perioda 1960–1980. godine probleme često izazivaju nedovoljna hidroizolacija i rizične konstrukcije, u kućama iz devedesetih godina to su spušteni soklovi i previše zbijene konstrukcije, dok se u starijim objektima problemi uglavnom javljaju zbog lošeg održavanja, rekao je Juva.

