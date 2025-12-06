Slušaj vest

Pržena jaja, ili „jaja na oko“, apsolutni su klasik svakog doručka. Brzo se pripremaju i gotovo ih je nemoguće pogrešno ispeći. Međutim, ako vam je uobičajeni način pripreme počeo delovati pomalo predvidljivo ili bezlično, jedan stručnjak za hranu tvrdi da postoji jednostavan trik koji transformiše ukus u samo nekoliko sekundi.

Tajni sastojak je nešto što većina ljudi prospe pravo u sudoperu – tečnost od kiselih krastavaca. Kuvar i TikToker Dan Klepson, pokazao je pratiocima kako da podignu jutarnja pržena jaja na novi nivo koristeći samo kap tečnosti koja ostaje na dnu tegle kiselih krastavaca. Njegova metoda ne može biti jednostavnija, a rezultati su, prema reakcijama, iznenađujuće dobri, piše Express.

Kako funkcioniše ovaj kulinarski trik?

Klepsonov pristup je veoma jednostavan i ne zahteva nikakvu posebnu pripremu niti dodatno posuđe. Sve što vam treba jesu tiganj, jaja i tegla kiselih krastavaca koju verovatno već imate u frižideru.

Postupak:

• Započnite prženje jaja na uobičajen način, koristeći puter ili ulje po želji.

• Kada su jaja gotovo pečena – belanca su se stegla, a žumance je i dalje tečno – u tiganj dodajte malu količinu tečnosti iz tegle kiselih krastavaca.

• Lagano nagnite tiganj kako bi tečnost došla do ivica jaja, dopuštajući joj da zacvrči i stvori paru oko njih.

Ova tehnika zapravo funkcioniše na principu deglaziranja, kada kiselina i začini iz tečnosti prožimaju belance, dajući mu bogatiji ukus.

Efikasnost tečnosti od krastavaca

Ideja zapravo ima puno smisla kada se razmisli o sastavu te tečnosti. Ona je već puna sirćeta, soli, kopra, semenki gorušice i drugih začina. Često se koristi u marinadama za piletinu, prelivima za salate, sosevima, pa čak i u koktelima.

Dan Klepson u videu ističe: „Dodajte malo soka od kiselih krastavaca da dovršite pržena jaja i zahvalite mi kasnije.“ Naveo je i da ovaj trik koristi „stalno“.

Trik dodaje notu slanosti i kiselosti koja „podiže“ jelo, a da pritom ne preuzima dominaciju nad ukusom samih jaja. Kiselina pomaže da se smanji masnoća žumanca i ulja na kojem se jaje pržilo, stvarajući uravnoteženiji ukus.

Ako niste ljubitelj kiselog ili specifičnog ukusa kopra, ovo možda nije za vas. Ali ako tražite način da osvežite doručak bez kupovine novih namirnica, preostala tečnost u frižideru mogla bi biti najlakši način da pržena jaja učinite uzbudljivijim.

Korisnici na TikToku brzo su reagovali na ovaj savet. Jedna osoba je komentarisala: „Ovo ću odmah da probam“, a druga dodala: „Dve stvari koje volim, a nikad mi ne bi palo na pamet da ih spojim.“ Treća osoba je priznala da to radi već godinama: „O, moj Bože! Stavljam sok od krastavaca u jaja otkad sam bio mali!“

