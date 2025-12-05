Bliži se vreme slava: 6 recepata za najlepše posno predjelo, vaši gosti moći će da biraju, a lako se prave
Posne slave su zahtevnije i teže je napraviti dobar izbor u moru posnih zanimacija. Ovo su recepti koji su svojim ukusnom zaslužili titulu najlepših posnih jela.
Punjene tikvice
Potrebno je:
- 2 srednje tikvice
- 250 g biljnog kačkavalja isečenog na kockice
- 4 čena belog luka
- 1 dcl maslinovog ulja
- 3 kašike sirćeta
Priprema:
Oprati tikvice i iseći na kolutove. Posoliti ih, kako bi pustile vodu. U međuvremenu, u dubljoj činiji izmešati maslinovo ulje, sirće, zgnječen beli luk i posoliti. Kolutove tikvica poređati u pleh obložen pek papirom i zapeći 15 minuta na 180 stepeni. Izvaditi iz rerne, ređati u činiju i preliti pripremljenom marinadom. Ostaviti da stoji u marinadi do sutradan, a pred služenje, kačkavalj iseći na kockice, pa u svaki kolut tikvice staviti kockicu kačkavalja, probosti čačkalicom i preliti sa malo marinade.
Kuglice sa tunjevinom
Potrebno je:
- 4 veća krompira
- 125 g margarina
- 100 g pečenog susama
- 2 kisela krastavčića
- 1/2 konzerve tunjevine
Priprema:
Krompir skuvati u slanoj vodi, ocediti, dodati margarin i još toplo umutiti mikserom. Dodati 50 g pečenog susama, sitno seckane krastavčiće, tunjevinu oceđenu od masnoće, posoliti po ukusu i dobro izmešati. Od dobijene smese praviti kuglice i valjati u preostali susam.
Rolat sa blitvom
Potrebno je:
- 1 list velike oblande
- 200 g blitve
- 1 glavica crnog luka
- 4 čena belog luka
- 1 srednji krompir
- 2 kašike gustina
- 2 dcl sojinog mleka
Priprema:
Crni luk sitno iseckati, pa prodinstati na vrelom ulju. Kada postane staklast, dodati seckanu blanširanu blitvu (ili smrznutu u briketima). Kada uvri suvišna tečnost, dodati gustin razmućen u sojinom mleku i prokuvati 3-4 minuta dok se ne zgusne. Skloniti sa šporeta, dodati pire od kuvanog krompira, pa kratko umutiti mikserom. Umešati sitno seckan beli luk, posoliti po ukusu, pa filovati omekšalu oblandu, uviti u rolat i ostaviti da se dobro stegne pre sečenja.
Šampinjoni sa sardinom
Potrebno je:
- 800 g šampinjona
- 2 konzerve sardine
- 1 crvena, pečena paprika
- 100 g biljnog kačkavalja
- 1 limun
Priprema:
Šeširiće šampinjona poređajte u nauljen pleh. Sardine izmiksajte u blenderu zajedno sa uljem iz konzerve. Dodajte sitno seckanu papriku i stabljike šampinjona. Umešajte sok od limuna, posolite i pobiberite po ukusu. Punite šampinjone, pa pecite 15 minuta na 180 C. Narendajte kačkavalj, pa zapecite još malo da se kačkavalj istopi.
Kuglice sa kikirikijem
Potrebno je:
- 4 veća krompira
- 125 g margarina
- 300 g pečenog kikirikija
- 2 kašike posnog majoneza
- 150 g seckanih, mariniranih šampinjona
Priprema:
Krompir skuvati u slanoj vodi, ocediti, dodati u još toplo margarin i umutiti mikserom u pire. Dodati sitno seckane marinirane šampinjone, majonez, 150 g krupno seckanog pečenog kikirikija, posoliti po ukusu, pa dobro izmešati. Od smese praviti kuglice i valjati u mleveni preostali kikiriki.
Rolat sa paštetom od tunjevine
Potrebno je:
- 100 g margarina
- 120 g paštete od tunjevine
- 1 kašika ajvara
- 1 kašičica senfa
- 1 list veće oblande (može i tortilja)
Priprema:
Umutiti penasto margarin, pa dodati paštetu od tunjevine, ajvar, senf, posoliti i dobro sjediniti. Nafilovati omekšalu oblandu i uviti u rolat, pa ostaviti u frižideru da se dobro stegne. Sve poređati na veliki oval i poslužiti.
(Kurir.rs/Stvar ukusa)
