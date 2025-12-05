Slušaj vest

Posne slave su zahtevnije i teže je napraviti dobar izbor u moru posnih zanimacija. Ovo su recepti koji su svojim ukusnom zaslužili titulu najlepših posnih jela.

Punjene tikvice

Potrebno je:

2 srednje tikvice

250 g biljnog kačkavalja isečenog na kockice

4 čena belog luka

1 dcl maslinovog ulja

3 kašike sirćeta

Priprema:

Oprati tikvice i iseći na kolutove. Posoliti ih, kako bi pustile vodu. U međuvremenu, u dubljoj činiji izmešati maslinovo ulje, sirće, zgnječen beli luk i posoliti. Kolutove tikvica poređati u pleh obložen pek papirom i zapeći 15 minuta na 180 stepeni. Izvaditi iz rerne, ređati u činiju i preliti pripremljenom marinadom. Ostaviti da stoji u marinadi do sutradan, a pred služenje, kačkavalj iseći na kockice, pa u svaki kolut tikvice staviti kockicu kačkavalja, probosti čačkalicom i preliti sa malo marinade.

Kuglice sa tunjevinom

Potrebno je:

4 veća krompira

125 g margarina

100 g pečenog susama

2 kisela krastavčića

1/2 konzerve tunjevine

Priprema:

Krompir skuvati u slanoj vodi, ocediti, dodati margarin i još toplo umutiti mikserom. Dodati 50 g pečenog susama, sitno seckane krastavčiće, tunjevinu oceđenu od masnoće, posoliti po ukusu i dobro izmešati. Od dobijene smese praviti kuglice i valjati u preostali susam.

Rolat sa blitvom

Potrebno je:

1 list velike oblande

200 g blitve

1 glavica crnog luka

4 čena belog luka

1 srednji krompir

2 kašike gustina

2 dcl sojinog mleka

Priprema:

Crni luk sitno iseckati, pa prodinstati na vrelom ulju. Kada postane staklast, dodati seckanu blanširanu blitvu (ili smrznutu u briketima). Kada uvri suvišna tečnost, dodati gustin razmućen u sojinom mleku i prokuvati 3-4 minuta dok se ne zgusne. Skloniti sa šporeta, dodati pire od kuvanog krompira, pa kratko umutiti mikserom. Umešati sitno seckan beli luk, posoliti po ukusu, pa filovati omekšalu oblandu, uviti u rolat i ostaviti da se dobro stegne pre sečenja.

Šampinjoni sa sardinom

Potrebno je:

800 g šampinjona

2 konzerve sardine

1 crvena, pečena paprika

100 g biljnog kačkavalja

1 limun

Priprema:

Šeširiće šampinjona poređajte u nauljen pleh. Sardine izmiksajte u blenderu zajedno sa uljem iz konzerve. Dodajte sitno seckanu papriku i stabljike šampinjona. Umešajte sok od limuna, posolite i pobiberite po ukusu. Punite šampinjone, pa pecite 15 minuta na 180 C. Narendajte kačkavalj, pa zapecite još malo da se kačkavalj istopi.

Kuglice sa kikirikijem

Potrebno je:

4 veća krompira

125 g margarina

300 g pečenog kikirikija

2 kašike posnog majoneza

150 g seckanih, mariniranih šampinjona

Priprema:

Krompir skuvati u slanoj vodi, ocediti, dodati u još toplo margarin i umutiti mikserom u pire. Dodati sitno seckane marinirane šampinjone, majonez, 150 g krupno seckanog pečenog kikirikija, posoliti po ukusu, pa dobro izmešati. Od smese praviti kuglice i valjati u mleveni preostali kikiriki.

Rolat sa paštetom od tunjevine

Potrebno je:

100 g margarina

120 g paštete od tunjevine

1 kašika ajvara

1 kašičica senfa

1 list veće oblande (može i tortilja)

Priprema:

Umutiti penasto margarin, pa dodati paštetu od tunjevine, ajvar, senf, posoliti i dobro sjediniti. Nafilovati omekšalu oblandu i uviti u rolat, pa ostaviti u frižideru da se dobro stegne. Sve poređati na veliki oval i poslužiti.

