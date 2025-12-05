Slušaj vest

Posne slave su zahtevnije i teže je napraviti dobar izbor u moru posnih zanimacija. Ovo su recepti koji su svojim ukusnom zaslužili titulu najlepših posnih jela.

Punjene tikvice

punjene tikvice
punjene tikvice Foto: Shutterstock

Potrebno je:

  • 2 srednje tikvice
  • 250 g biljnog kačkavalja isečenog na kockice
  • 4 čena belog luka
  • 1 dcl maslinovog ulja
  • 3 kašike sirćeta

Priprema:

Oprati tikvice i iseći na kolutove. Posoliti ih, kako bi pustile vodu. U međuvremenu, u dubljoj činiji izmešati maslinovo ulje, sirće, zgnječen beli luk i posoliti. Kolutove tikvica poređati u pleh obložen pek papirom i zapeći 15 minuta na 180 stepeni. Izvaditi iz rerne, ređati u činiju i preliti pripremljenom marinadom. Ostaviti da stoji u marinadi do sutradan, a pred služenje, kačkavalj iseći na kockice, pa u svaki kolut tikvice staviti kockicu kačkavalja, probosti čačkalicom i preliti sa malo marinade.

Kuglice sa tunjevinom

kuglice sa tunjevinom
kuglice sa tunjevinom Foto: Anneke Doorenbosch / Alamy / Profimedia

Potrebno je:

  • 4 veća krompira
  • 125 g margarina
  • 100 g pečenog susama
  • 2 kisela krastavčića
  • 1/2 konzerve tunjevine

Priprema:

Krompir skuvati u slanoj vodi, ocediti, dodati margarin i još toplo umutiti mikserom. Dodati 50 g pečenog susama, sitno seckane krastavčiće, tunjevinu oceđenu od masnoće, posoliti po ukusu i dobro izmešati. Od dobijene smese praviti kuglice i valjati u preostali susam.

Rolat sa blitvom

rolat sa spanaćem
rolat sa spanaćem Foto: 11 Zdeněk Lhoták / Ifood SM / Profimedia

Potrebno je:

  • 1 list velike oblande
  • 200 g blitve
  • 1 glavica crnog luka
  • 4 čena belog luka
  • 1 srednji krompir
  • 2 kašike gustina
  • 2 dcl sojinog mleka

Priprema:

Crni luk sitno iseckati, pa prodinstati na vrelom ulju. Kada postane staklast, dodati seckanu blanširanu blitvu (ili smrznutu u briketima). Kada uvri suvišna tečnost, dodati gustin razmućen u sojinom mleku i prokuvati 3-4 minuta dok se ne zgusne. Skloniti sa šporeta, dodati pire od kuvanog krompira, pa kratko umutiti mikserom. Umešati sitno seckan beli luk, posoliti po ukusu, pa filovati omekšalu oblandu, uviti u rolat i ostaviti da se dobro stegne pre sečenja.

Šampinjoni sa sardinom

šampinjoni sa sardinom
šampinjoni sa sardinom Foto: alberto maisto / Alamy / Profimedia

Potrebno je:

  • 800 g šampinjona
  • 2 konzerve sardine
  • 1 crvena, pečena paprika
  • 100 g biljnog kačkavalja
  • 1 limun

Priprema:

Šeširiće šampinjona poređajte u nauljen pleh. Sardine izmiksajte u blenderu zajedno sa uljem iz konzerve. Dodajte sitno seckanu papriku i stabljike šampinjona. Umešajte sok od limuna, posolite i pobiberite po ukusu. Punite šampinjone, pa pecite 15 minuta na 180 C. Narendajte kačkavalj, pa zapecite još malo da se kačkavalj istopi.

Kuglice sa kikirikijem

kikiriki kuglice
kikiriki kuglice Foto: Panama / Alamy / Profimedia

Potrebno je:

  • 4 veća krompira
  • 125 g margarina
  • 300 g pečenog kikirikija
  • 2 kašike posnog majoneza
  • 150 g seckanih, mariniranih šampinjona

Priprema:

Krompir skuvati u slanoj vodi, ocediti, dodati u još toplo margarin i umutiti mikserom u pire. Dodati sitno seckane marinirane šampinjone, majonez, 150 g krupno seckanog pečenog kikirikija, posoliti po ukusu, pa dobro izmešati. Od smese praviti kuglice i valjati u mleveni preostali kikiriki.

Rolat sa paštetom od tunjevine

Rolat sa paštetom od tunjevine
Rolat sa paštetom od tunjevine Foto: Denis Zubchenko / Alamy / Profimedia

Potrebno je:

  • 100 g margarina
  • 120 g paštete od tunjevine
  • 1 kašika ajvara
  • 1 kašičica senfa
  • 1 list veće oblande (može i tortilja)

Priprema:

Umutiti penasto margarin, pa dodati paštetu od tunjevine, ajvar, senf, posoliti i dobro sjediniti. Nafilovati omekšalu oblandu i uviti u rolat, pa ostaviti u frižideru da se dobro stegne. Sve poređati na veliki oval i poslužiti.

(Kurir.rs/Stvar ukusa)

