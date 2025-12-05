Slušaj vest

Srpska snaja iz plemena Zulu, Naledi Repaja, nedavno se na svom TikTok profilu upustila u izazov pripreme kiselog kupusa, pokazujući kako se pravi ovaj popularni balkanski specijalitet.

Prvo je prikazala plastično bure koje je koristila i objasnila da ga je temeljno oprala pre početka pripreme. Zatim je demonstrirala kako se povrće priprema: nožem je napravila rupu na dnu glavice kupusa i napunila je solju.

"Držite ga u vodi mesec dana i dobijete kiseli kupus", objasnila je.

Obraćajući se svojim pratiocima na srpskom i engleskom jeziku, istakla je da se radi o veoma cenjenoj zimnici na Balkanu. Dok su je pratitelji hvalili za trud, savetovali su joj i da koristi krupnu morsku so umesto sitne jodirane. Ovo je samo jedan od načina pripreme, a ovakav način se tradicionalno koristi u Vojvodini.

Porodični život i ljubavna priča

Naledi je udata za Bojana Repaju iz Požarevca još od 2015. godine. Bojan je od prvog trenutka znao da je ona posebna i "drugačija od svih žena koje poznaje". Venčali su se u Crkvi Ružici na Kalemegdanu, gde je kršten i njihov sin Noa (7), dok imaju i ćerku Neu (6).

"Pošto smo zajedno radili na kruzeru, Bojan i ja smo se dosta družili. On nije voleo taj posao pa je dao otkaz. Želela sam da vidim gde je ta Srbija, gde svega ima i gde je sve najbolje. Zaljubila sam u narod, prvo u Bojana, a onda u Srbiju", ispričala je Naledi u emisiji Vikend na K1.

Bojan joj je pružao podršku, ali ju je istovremeno puštao da sama uči jezik i prilagođava se "zemlji kojoj pripada". Zanimljivo je da Naledi potiče iz kulture u kojoj monogamija nije standard, kako je objasnio njen muž.

U galeriji pogledajte kako izgleda kuća Naledi i Bojana Repaje u Malom Crniću:

1/8 Vidi galeriju Kuća Naledi Repaje posle renoviranja Foto: printscreen/instagram/repajanaledi

Kulinarstvo i društvene mreže

Naledi je u fenomenalnim odnosima sa svojom svekrvom, koja ju je naučila mnogim kulinarskim tajnama Srbije. Svoje znanje i ljubav prema domaćoj hrani često deli sa pratiocima na društvenim mrežama, prikazujući pripremu jela poput kiselog kupusa ili ajvara, koji je nedavno pokazala u svojoj kući u Malom Crniću.

Njena otvorenost, energija i spremnost da uči i deli iskustva sa publikom učinili su je jednom od omiljenih ličnosti na TikToku i društvenim mrežama uopšte.

Pogledajte video: Naledi Repaja kiseli kupus