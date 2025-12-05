Slušaj vest

U jednoj od novih epizoda podkasta "Van četiri" zida pročitan je mejl žene koja je podelila situaciju koja je mnoge ostavila bez teksta, a komentari na mrežama i dalje se ne stišavaju. Tema? Konflikt sa svekrvom koji je eskalirao usred aerodroma.

Priča počinje sasvim obično: žena (30) i njen suprug planirali su dvonedeljno putovanje u inostranstvo. Ona je sve isplanirala - od uštede, preko rezervacija, do cele logistike - dok je njegov deo bio da kupi kartu. I upravo tu počinje prvi problem.

"Imam 30 godina i nikad nisam imala dobar odnos sa svekrvom"

Kako navodi, odnos sa svekrvom od prvog dana bio je komplikovan. Komentari, upoređivanja, pa onda nagla promena taktike - ulizivanje i kopiranje. Najbizarniji primer? Svekrva je čak ofarbala kosu u ljubičasto, boju koju je snajka nosila. Kada su joj se svi smejali jer joj taj eksperiment nije baš pošao za rukom, svekrva je okrivila – koga drugog nego nju.

Situacija je postala još ozbiljnija kada je svekrva insistirala da ide sa njima na put. Žena je, vrlo jasno i više puta, rekla ne. Ali svekrva se nije povukla: zvala je, slala poruke, dramatizovala, pretila policijom, pa čak i tvrdila da će izmisliti prevaru samo da bi ih sprečila da odu.

Muževa uloga i trenutak istine na aerodromu

Najveći šok, međutim, nije bila svekrva. Bio je - muž. Prvo je govorio da "puste njegovu majku da ide", a kada je shvatio da njegova supruga to neće pristati, složio se s njom... ili je bar tako izgledalo.

Na dan puta ponašao se nervozno, gledao oko sebe kao da nekog čeka. A onda - prizor koji je sve promenio. Kod prve kontrole, uredno sređena, sa koferima pored nogu i pobedničkim osmehom, stajala je njegova majka. On joj prilazi potpuno prirodno, kao da je to najnormalnija stvar na svetu.

A ona? Bez reči se okreće i izlazi sa aerodroma.

"Idi s mamom ako ti je toliko stalo, ja idem kući", jedino je što mu je poručila pre nego što se okrenula.

Posle svega - optužbe, vika i pritisak okoline

žena plače Foto: Arianne De San José / Alamy / Profimedia

Kasnije je saznala i ono najgore: muž je tajno kupio majci kartu. Kada se vratio kući bez puta, optuživao je nju da mu je "uništila odmor" i "bila zla prema njegovoj majci". Zvao je čak i njenu porodicu da se požali, a iz njihove kuće je stigla rečenica koja je dodatno pogodila mnoge žene koje su slušale ovu priču: "Treba je bilo da prećutiš i da je izdržiš."

Ko je ovde "kreten"? Internet ima jasan stav

Postavljeno pitanje je glasilo: "Da li sam ja kreten u ovoj priči?"

Komentatori širom društvenih mreža kažu - ne. Naglašavaju da se ovde ne radi o svekrvi kao takvoj, već o mužu koji je: potajno sabotirao dogovor, stavio svoju partnerku u neprijatnu situaciju, omogućio majci da pređe njihove granice, i na kraju okrivio ženu za sve.

"Pa zašto je suprug vikao na tebe? Hteo je putovati s mamom i putovao je s mamom. Mislim da je vreme ili da se prereže pupčana vrpca između njega i mame ili da se rastaneš s njim dok još nemate dece i da nađeš odraslog muškarca, a ne "maminu bebicu". Ja sam majka dva muška deteta i ovako nešto smatram nenormalnim. Ja volim svoje sinove, ali nadam se da će kada se jednom ožene staviti svoju suprugu i decu na prvo mesto. Inače moja svekrva je bila divna", napisala je.

Ispovest žene o lošem odnosu sa svekrvom Foto: Shutterstock

"Beži od njih glavom bez obzira, a i ove iz tvoje porodicei koji su ti savetovali da si je trebala istrpeti precrtaj i nastavi dalje uzdignute glave", glasio je drugi komentar.

"Najgori muževi su mamini sinovi koji se od nje nikada neće normalno i zdravo odvojiti! Edipov kompleks nije normalan u tim godinama i apsolutno nisi dužna da se nosiš s tim. Dok si još mlada nađi sebi nekog normalnog muškarca ili bar gledaj da mu je mama bar na drugom kontinentu," zaključila je treća

"Kreten je muž sto nije to rezao na početku i pustio tebe da se boriš sama. A ti.... Ne znam sto s njim radiš. Njemu treba mama, ne žena," zaključila je četvrta.

Pogledajte video: Svekrva o odnosu sa sinom i snajom