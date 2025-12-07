Slušaj vest

Google je i ove godine objavio svoj veliki izveštaj Year in Search i otkrio šta je najviše zanimalo korisnike širom sveta. Kada je hrana u pitanju, pojavili su se brojni novi hitovi, ali popularna Dubai čokolada nastavila je da dominira poslasticama. Ali, šta se zapravo najviše pripremalo kod kuće? Google Trendsobjavio je listu najtraženijih recepata na svetu, pa ako planirate obroke za narednu nedelju, ovo su ideje koje su obeležile godinu.

Hot Honey (ljuti med)

ljuti med Foto: Profimedia

Medena glazura već godinama ulazi u sve moguće kombinacije. Mnogi je dodaju na picu, koriste u sendvičima ili njome završavaju jela iz woka kako bi dobili slatko-ljutu notu. Budući da obogaćuje gotovo svako jelo, nije iznenađenje da je upravo "hot honey" bio najpretraživaniji recept 2025. godine.

Marry Me Chicken (piletina udaj se za mene)

piletina udaj se za mene Foto: myViewPoint / Alamy / Profimedia

Ovo jelo se redovno vraća na vrh popularnosti. Recept je dobio bezbroj varijacija, pa danas postoje verzije s više proteina, kao i verzije s njokama ili leblebijom.

Chimichurri (čimičuri)

čimičuri Foto: Brent Hofacker / Alamy / Profimedia

Ovaj živopisni zeleni umak argentinskog porekla najčešće se priprema od peršuna, origana i drugih začina, a neke verzije uključuju i korijander. Obično se poslužuje uz odrezak, ali se sve češće koristi i uz ribu, poput lososa ili škampa. Svežina biljaka i lagana tekstura čine ga savršenim dodatkom mnogim jelima.

Chia puding (čia puding)

viralni čia puding Foto: Goran Bogicevic / Alamy / Profimedia

Čia puding je prisutan već godinama, ali s porastom interesovanja za zdravu ishranu stekao je globalnu popularnost. Čia semenke poznate su po tome što pomažu probavi, doprinose stabilizaciji šećera u krvi i podržavaju zdravlje srca. Iako se često dodaju u zobene pahuljice ili smutije, upravo je njihov poseban kontrast tekstura ono što je osvojilo ljubitelje ovog jednostavnog jela.

White Chicken Chili (piletina u belom čiliju)

piletina u belom čiliju Foto: Sergii Koval / Alamy / Profimedia

U hladnijim danima nema boljeg od tople i guste činije čili variva. Kada dosadi klasična verzija, tu je piletina u belom čiliju koja donosi osvežavajuću promenu. Pasulj, zeleni čili i pileći temeljac daju jelu bogat, ali uravnotežen ukus, što objašnjava njegovu veliku popularnost u 2025.

