U viralnom videu koji kruži društvenim mrežama vidi se zgodna plavuša koja je potpuno opušteno odrađivala svoj trening. Na sebi je imala teget majicu i patike, ali izgledalo je kao da je zaboravila da obuče donji deo opreme.

Muškarci u teretani ostali su bez teksta, vilice su padale jedna za drugom, dok je ona trenirala kao da se ništa posebno ne dešava. Na prvi pogled činilo se da je ušla u teretanu bez ičega na donjem delu tela, što je dodatno podiglo prašinu i na društvenim mrežama.

gole helanke
Devojka je u teretani ponela takozvane "gole helanke" Foto: topsportgymnr/tiktok

Tek nakon nekoliko sekundi posmatranja, mnogi su shvatili šta se zapravo dešava. Devojka je bila u helankama ali u uskom, pripijenom modelu u boji kože, koji se gotovo ne vidi na prvi pogled. Upravo zato je izgledalo kao da trenira potpuno naga.

 Ove helanke su toliko tanke i uklopljene uz telo da je čak i pitanje: da li je uopšte imala veš? Upravo zbog toga ovaj snimak je postao viralan na društvenim mrežama. Čak 123.000 pregleda ima, a  komentara broji skoro 2000. 

"Jel to ona gola?", "Zaboravila je da se obuče", "Morao sam više puta da pogledam o čemu se ovde radi", "Kakava optička iluzija, neverovatno", samo su neki od komentara koji su se nizali.

