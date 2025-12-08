Slušaj vest

Malaika Raja, domaćica u Dubaiju, koja je udata za milijardera, nedavno je podelila da život u luksuzu nije uvek idiličan i da postoje stroga pravila kojih se mora pridržavati.

Ova influenserka često deli detalje svog luksuznog života na TikTok profilu @malaikahraja, gde pokazuje kako izgleda dan žene u svetu luksuza - od večera u prestižnim restoranima do kupovine dizajnerskih torbi. Međutim, Malajka je priznala da njen način života ima određene nedostatke.

U jednom od videa, pod nazivom „Život domaćice u Dubaiju: Prednosti i mane“, može se videti kako sedi na zadnjem sedištu automobila pored svog sina koji spava.

- „Mogu li da sednem napred, molim vas?“, pita svog muža koji vozi.

Odgovor je bio jasan: „Ne. Vaš posao je da brinete o svom sinu.“

Malajka, obraćajući se kameri, ponovila je:

- „Ne smem da sedim napred jer je moj zadatak da brinem o svom sinu.“

Pogledajte u galeriji kako izgleda njen život:

Komentari ispod videa brzo su se ispunili mišljenjima korisnika TikTok-a o ovom načinu života.

Jedan je napisao:

- „Važno je da ti kaže šta da radiš. Možeš sama da izabereš.“

Drugi je dodao:

- „Biram da sedim pozadi sa svoje dvoje dece, jer šta bi se promenilo ako sedim napred? Deca su važnija.“

Treći korisnik je napisao

Pogledajte u galeriji kako izgleda njen suprug:

– „Sedela bih pozadi svaki dan samo kad bih imala takav način života.“

Inače Malajka Radža je privukla veliku pažnju kad je otkrila da joj muž daje impresvini džeparac jer je pod stresom.

- Moj muž milioner mi daje džeparac od samo 70.000 evra 24 sata - požalila se.

