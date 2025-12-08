Slušaj vest

Božićna zvezda je postala gotovo obavezan deo praznične dekoracije u mnogim domovima. Njena prepoznatljiva crvena boja godinama simbolizuje dolazak praznika, pa ne čudi što se svakog decembra pojavljuje u izlozima, kancelarijama i domovima. Ipak, iza ove omiljene praznične biljke krije se zanimljiva istorija, ali i jedna važna napomena.

Poreklo i simbolika božićne zvezde

Božićna zvezda potiče iz toplih oblasti Meksika i Centralne Amerike, gde je tradicionalno poznata kao "La Flor de Nochebuena" što znači "Cvet Badnje večeri". Još su je Asteci smatrali simbolom čistoće i ponovnog rađanja, dok se danas njene brakteje, odnosno obojeni listovi, povezuju sa prazničnim duhom zbog jarke crvene nijanse. Tokom godina postala je jedna od najpopularnijih biljaka praznične sezone, omiljena kao poklon i dekoracija.

Da li je božićna zvezda opasna?

Iako se o njoj često priča kao o "toksičnoj biljci", njena stvarna toksičnost je umerena. Međutim, postoji situacija u kojoj bi je trebalo izbegavati - ako imate kućne ljubimce.

Božićna zvezda sadrži mlečni, beli sok lateks, koji kod pasa i mačaka može da izazove:

- peckanje kože ili svrab oko usta

- blage stomačne tegobe

- mučninu

- povraćanje

- dijareju

Božićna zvezda

Dovoljno je da ljubimac samo jednom zagrize list ili stabljiku da bi se javili neprijatni simptomi. Radoznale mačke i psi, posebno oni koji se penju po nameštaju, najviše su izloženi riziku. Iako simptomi najčešće brzo prolaze, stručnjaci savetuju oprez, posebno u domovima sa mladim ili nestašnim ljubimcima.

Božićna zvezda kao simbol radosti

Ova višegodišnja sobna biljka tradicionalno predstavlja sreću, uspeh i dobro raspoloženje. Zato se često poklanja u praznično vreme. Pri unosu biljke u dom važno je zaštititi je od hladnoće, a zatim je postaviti na mesto gde neće biti izložena naglim promenama temperature.

Pravilna nega božićne zvezde

Da bi biljka napredovala i dugo trajala, potrebno je pridržavati se nekoliko pravila.

Gde držati božićnu zvezdu?

- izbegavajte promaju

- izbegavajte direktno sunce

- ne držite je u previše toploj ili suvoj prostoriji

- ne postavljajte je pored prozora ili radijatora

- idealna temperatura je 15 do 22°C

Božićna zvezda treba da bude otprilike dva i po puta veća od saksije u kojoj se nalazi.

Kako je zalivati?

- zalivajte mlakom vodom svaki drugi dan ili kada je zemlja suva

- izbegavajte zadržavanje vode u tacni

- umerena vlaga joj prija, dok prekomerna šteti

- kratku sušu može da podnese - tada opadaju listovi, ali je moguće oporaviti je pravilnim zalivanjem

Ako listovi nastave da opadaju i biljka ostane gola, jedino rešenje je kupovina nove.

Prihrana i orezivanje

- prihranjujte je jednom mesečno đubrivom za sobne biljke

-u proleće je obavezno orezati

Kako da božićna zvezda cveta što duže?

Da bi ponovo procvetala, potrebno je veštački joj skratiti dan. To se radi tako što se biljka prekriva neprovidnom tkaninom ili kutijom od podneva do narednog jutra. Postupak treba ponavljati oko osam nedelja, posle čega će ponovo zablistati svojim prepoznatljivim crvenim braktejama.

