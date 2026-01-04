Slušaj vest

Korpice sa tabletama ili gelom odavno su postale nezaobilazan dodatak za održavanje higijene kupatila, jer osvežavaju toalet i pomažu da se sporije stvaraju naslage kamenca. Ipak, veliki broj ljudi ih postavlja na pogrešno mesto, čime se rasipa proizvod i smanjuje njegova realna efikasnost.

Zašto je položaj WC tablete toliko važan

Stručnjakinja za čišćenje Mišel Huajamave, koja savete deli na društvenim mrežama, objašnjava da loše postavljena tableta ne može ravnomerno da se rastvara. Umesto da čisti celu površinu školjke pri svakom ispiranju, gel se delimično topi ili ostaje skoro netaknut, pa efekat gotovo izostaje.

Drugim rečima - ako ste je samo okačili sa strane i očekujete čudo, verovatno bacate novac.

Gde je pravo mesto

Najčešća greška je postavljanje korpice na bočni deo WC školjke, tamo gde voda slabo prolazi ili se kratko zadržava. Na tom mestu tableta gotovo i ne dolazi u kontakt sa mlazom, pa se sporo rastvara, a sredstvo ne dospeva do svih delova školjke.

Pravilno mesto je tačno ispod izlaza za vodu, odnosno u kanalu iz kog voda teče svaki put kada pustite vodu. Na toj poziciji tableta se ravnomerno topi i pri svakom ispiranju raspoređuje sredstvo za čišćenje po celoj unutrašnjosti školjke.

Ovaj savet važi za sve modele toaletnih šolja, bez obzira na oblik ili dimenzije. Potrebno je samo da obratite pažnju na putanju vode i tu postavite korpicu.

Čemu zapravo služe WC osveživači

Tablete i gelovi služe prvenstveno za održavanje svežine i čistoće između detaljnog čišćenja. Oni pomažu da se odloži stvaranje blagih naslaga kamenca, neutrališuneprijatne mirise i daju utisak urednosti u kupatilu.

Stručnjaci naglašavaju da WC tablete ne mogu zameniti temeljno čišćenje. Njihova moć uklanjanja tvrdokornih naslaga, kamenca i zalepljene prljavštine veoma je ograničena, a ne obavljaju ni potpunu dezinfekciju.

Zato je važno imati realna očekivanja - one jesu odlična dopuna redovnom održavanju, ali ne i zamena za klasično pranje i dezinfekciju WC školjke posebnim sredstvima.

Pravilno postavljena WC tableta može trajati duže i dati maksimalan efekat, ali prava higijena u kupatilu i dalje zahteva redovno, temeljno čišćenje.

