Posne pihtije za Nikoljdan: Bogatog ukusa, prve nestanu sa slavske trpeze!
Posne pihtijesu tradicionalno jelo koje se najčešće priprema tokom posta ili kada želimo laganiju, ali i dalje bogatu i ukusnu varijantu klasičnih pihtija.
Umesto mesa i kostiju, koriste se povrće i biljni želatin ili agar-agar, koji omogućavaju da se postigne željena čvrstina. Ovaj recept je jednostavan, aromatičan i odličan izbor za predjelo ili posluženje uz slavsku trpezu.
Sastojci:
1 veća šargarepa
1 krompir
1 manja glavica crnog luka
3-4 čena belog luka (po ukusu)
2 lovorova lista
Nekoliko zrna bibera
1 kašičica soli (ili po ukusu)
1 kašičica aleve paprike (po želji, za dekoraciju)
15 g agar-agara ili 2–3 kesice biljnog želatina (proveriti uputstvo na pakovanju)
1,2 l vode
Peršun za dekoraciju
Priprema:
U šerpu sipajte vodu i dodajte očišćenu šargarepu, krompir i crni luk presečen na pola. Ubacite lovorov list, so i biber u zrnu. Kuvajte oko 25-30 minuta, dok povrće ne omekša.
Kada je povrće skuvano, izvadite ga iz vode. Supu procedite kroz cediljku da bude bistra.
U deo tople supe (oko 200 ml) umešajte agar-agar i kuvajte još 2-3 minuta dok se potpuno ne rastvori.
Pripremite prema uputstvu sa pakovanja, obično tako što želatin nabubri u hladnoj vodi, pa umeša u toplu supu.
Vratite agar-agar/želatinsku mešavinu u ostatak supe i dobro promešajte.
Skuvanu šargarepu i krompir isecite na tanke kolutove ili kockice. Crni luk se obično ne dodaje nazad, ali možete po želji.
U kalup ili dublju posudu poređajte povrće i iseckan beli luk. Prelijte pripremljenom supom.
Ostavite da se potpuno ohladi, a zatim prebacite u frižider na najmanje 3-4 sata, najbolje preko noći.
(Kurir.rs/Informer)
VIDEO: Pihtije su dobre za zdravlje: