Posne pihtijesu tradicionalno jelo koje se najčešće priprema tokom posta ili kada želimo laganiju, ali i dalje bogatu i ukusnu varijantu klasičnih pihtija.

Umesto mesa i kostiju, koriste se povrće i biljni želatin ili agar-agar, koji omogućavaju da se postigne željena čvrstina. Ovaj recept je jednostavan, aromatičan i odličan izbor za predjelo ili posluženje uz slavsku trpezu.

Sastojci:

1 veća šargarepa

1 krompir

1 manja glavica crnog luka

3-4 čena belog luka (po ukusu)

2 lovorova lista

Nekoliko zrna bibera

1 kašičica soli (ili po ukusu)

1 kašičica aleve paprike (po želji, za dekoraciju)

15 g agar-agara ili 2–3 kesice biljnog želatina (proveriti uputstvo na pakovanju)

1,2 l vode

Peršun za dekoraciju

Priprema:

U šerpu sipajte vodu i dodajte očišćenu šargarepu, krompir i crni luk presečen na pola. Ubacite lovorov list, so i biber u zrnu. Kuvajte oko 25-30 minuta, dok povrće ne omekša.

Kada je povrće skuvano, izvadite ga iz vode. Supu procedite kroz cediljku da bude bistra.

U deo tople supe (oko 200 ml) umešajte agar-agar i kuvajte još 2-3 minuta dok se potpuno ne rastvori.

Pripremite prema uputstvu sa pakovanja, obično tako što želatin nabubri u hladnoj vodi, pa umeša u toplu supu.

Vratite agar-agar/želatinsku mešavinu u ostatak supe i dobro promešajte.

Skuvanu šargarepu i krompir isecite na tanke kolutove ili kockice. Crni luk se obično ne dodaje nazad, ali možete po želji.

U kalup ili dublju posudu poređajte povrće i iseckan beli luk. Prelijte pripremljenom supom.

Ostavite da se potpuno ohladi, a zatim prebacite u frižider na najmanje 3-4 sata, najbolje preko noći.

