Slušaj vest

Naše bake su verovale da loša energija može da se prenese i preko poklona. Prema starom narodnom verovanju, negativnu energiju u dom mogu uneti članovi porodice, gosti, ali i pokloni koji stižu od zlonamernih ili ljubomornih osoba.

Koje poklone treba odmah ukloniti iz kuće

Ako prilikom primanja poklona za slavu ili drugu svečanu priliku, osetite nelagodu, nervozu, znojenje ili ubrzan rad srca, trebalo bi da ga odmah uklonite iz svog doma. Starije generacije veruju da poklon od osobe loših namera može izazvati:

- porodične nesuglasice i svađe

- nevolje i nesreću

- bolesti i probleme u kući

Najbolje je da takav predmet bacite u kontejner ili ga simbolično spalite.

Poklon Foto: Yevhen Rychko / Alamy / Alamy / Profimedia

Pratite svoj osećaj prilikom primanja poklona

Predmeti, kao i odeća, mogu da “upijaju” energiju osobe koja ih daje. Zato je važno da budete pažljivi kada primate poklone za slavu ili bilo koju drugu priliku. Ako poklon ne donosi radost ili izaziva neprijatan osećaj, udaljite ga iz kuće odmah. Nemojte ga stavljati na tavan, u ostavu ili podrum.

Vaša intuicija je najpouzdaniji vodič. Ako osećate da nešto nije u redu, poslušajte svoj instinkt i oslobodite se predmeta koji unosi negativnu energiju.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Brat sestri poklonio omiljenog medu: