Slušaj vest

Nadutost, težina u želucu i osećaj tromosti posle obroka jesu problemi sa kojima se susreće veliki broj ljudi. Prema savetima gastroentereologa sa Harvarda, dr Saurabha Sethija, postoji veoma jednostavno rešenje: određene vrste voća koje prirodno podržavaju probavu. Te voćke je izdvojio u viralnom videu koji ima više od 100.000 pregleda.

1. Kivi – enzim koji radi za vas: kivi sadrži aktinidin, prirodni enzim koji pomaže u razgradnji proteina. Konzumiranje dva do tri kivija dnevno tokom nekoliko nedelja može povećati učestalost pražnjenja creva. Zbog toga se ovo voće često preporučuje osobama sa osetljivom probavom.

2. Papaja – prirodni saveznik protiv nadutosti: bogata je papainom, enzimom koji podržava probavu i smanjuje osećaj napudutosti. Nedavne studije ističu papain kao "izvanredan prirodni probavni katalizator", što papaju čini idealnim izborom nakon težih obroka.

3. Blago zelene banane – za snažan crevni mikrobiom: sadrže otporni skrob i pektin, vrste vlakana koje deluju kao prebiotici. To znači da hrane dobre bakterije u crevima, što može doprineti stabilnijoj probavi i ravnoteži šećera u krvi. Rezistentni skrob iz zelenih banana pokazuje “značajan” potencijal za očuvanje zdravlja crreva.

4. Guava – bogata vlaknima i vitaminom C: pravo malo nutritivno blago — puna je vlakana, ali i vitamina C. Kombinacija ove dve komponente doprinosi može olakšati prolazak hrane kroz probavni sistem pa su stolice redovne. Stručnjaci inače preporučuju oko 30 g vlakana dnevno, a guava je odličan način da se doprinese tom unosu.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Kako rešiti problem nadutosti