Helena Beriman, 47-godišnjakinja iz Londona, napustila je uobičajeni gradski ritam i pronašla neočekivanu životnu promenu radeći kao konobarica na nudističkoj plaži u jugoistočnoj Španiji, u blizini poznatog naturističkog kampa.

Prvi dolazak iz radoznalosti

Na plažu je, kaže, došla prvenstveno zbog supruga koji je već godinama voleo nudizam, ali nije mogla da zamisli da će taj odlazak kasnije postati prekretnica.

"U početku mi je bilo neprijatno. Imala sam osećaj da svi gledaju, upoređuju, komentarišu, ali zapravo je bilo suprotno. Ljudi na nudističkoj plaži su neverovatno opušteni. Niko ne mari za vaš celulit, bore, opušten stomak ili grudi koje više nisu kao u dvadesetima. I baš zato sam zavolela taj svet", priča Helena.

Posao u skladu sa filozofijom mesta

Do posla je došla preko prijatelja koji je već radio u kampu. Pravila su bila jasna - osoblje mora da poštuje nudistički kodeks, što znači da se odeća ne nosi, osim kecelje zbog higijene.

"Obukla sam kecelju, ali ispod nje nisam imala ništa. Trebalo mi je nekoliko dana da se naviknem da nosim tacne bez donjeg veša, ali čim sam shvatila da me niko ne gleda kao se*sualni objekat, prestala sam da razmišljam o svom telu kao o "problematičnom". Počela sam da ga volim", priznaje.

Situacije koje prevazilaze granice pristojnosti

Međutim, ne snađu se svi posetioci jednako dobro u naturističkom okruženju.

"Dešava se da neki muškarci, pogotovo mlađi ili oni koji dolaze prvi put, ne uspeju da iskontrolišu uzbuđenje. Vidite ih kako sede sa prekrštenim nogama, kriju se peškirom ili se jednostavno pravdaju da im je vruće pa leže na stomaku. Ima i onih koji to pokušaju da ignorišu, ali, realno, sve se vidi", govori Helena kroz smeh.

Najneprijatniji trenutak, kaže, desio se dok je posluživala gosta koji je naručio hladan espreso.

"Bila sam u šoku, jer se čovek nije ni potrudio da sakrije šta mu se dešava. Samo sam mirno rekla: "Mogu li vam doneti dodatni peškir?" Nije bilo potrebe za sramotom, ali ni za ignorisanjem očiglednog. Diskretnost je ključ na ovakvim mestima", objašnjava ona.

Razbijanje predrasuda o naturizmu

Helena ističe da najveći mit o nudizmu jeste poistovećivanje golotinje sa seksualnošću.

"To nije porno kamp. Ljudi su goli, ali to ne znači da postoji se*sualna tenzija. Naprotiv, atmosfera je prijateljska, porodična, često dolaze i stariji parovi, ljudi sa decom… Goli ste, ali niko ne flertuje. Ljudi vas gledaju u oči, a ne u vaše telo", kaže ona.

Sloboda kao novo iskustvo

Po njenom mišljenju, svako bi makar jednom u životu trebalo da ostavi po strani ne samo garderobu, već i očekivanja, stid i pritisak da mora izgledati savršeno.

"Prava sloboda dolazi kad se oslobodite ne samo odeće, već i sramote, očekivanja i uverenja da morate da izgledate savršeno da biste bili prihvaćeni", smatra Helena.

Lekcija o prihvatanju sebe

"Meni je ova plaža promenila život. Naučila me je da moje telo nije moj neprijatelj, već moj dom. I da žena može da se oseća prelepo i samouvereno i kad je gola, bez šminke, bez filtera, bez grudnjaka. A ako nekome i prorade hormoni - pa dobro, i to je ljudski. Samo treba znati kako se ponašati kad se to dogodi", zaključuje Helena, srećna što svojim primerom podstiče druge da prihvate sebe upravo takve kakvi jesu.

