Svaki komad može imati do pet ključnih oznaka, a većina ljudi nema pojma šta one znače, što može dovesti do oštećenja odeće i skraćivanja njihovog veka pri svakom pranju.

Neki simboli, poput kadice sa vodom i naznačene temperature, prilično su jasni i pokazuju na kojoj maksimalnoj temperaturi se komad može bezbedno prati. Ipak, značenje trougla na etiketama i dalje je za mnoge misterija, uprkos tome što se pojavljuje na bezbroj odevnih predmeta.

Beli trougao na etiketama može se pojaviti u četiri varijante: prazan trougao, precrtan trougao, trougao sa dve dijagonalne linije ili trougao sa oznakom "CL" i crtom preko nje. Svi ovi simboli odnose se na upotrebu izbeljivača.

Prazan trougao znači da se komad može izbeljivati.

Precrtan trougao označava da se izbeljivač ne sme koristiti.

Trougao sa dve dijagonale ili trougao sa "CL" i precrtanim oznakama ukazuje na to da je dozvoljen samo nehlorni izbeljivač.

Sve što treba da znate o odeći nalazi se na etiketi. Ako dobro poznajete simbole i uputstva, izbeći ćete greške pri pranju i sačuvati omiljene komade.

Pranje

Simbol za pranje obično se prvi nalazi na etiketi za održavanje. Lako se prepoznaje jer izgleda kao kadica napunjena vodom – zamislite je kao bubanj veš mašine. U samom simbolu vode mogu se pojaviti različite oznake. U zavisnosti od toga šta je prikazano unutar kadice, trebalo bi da perete odeću na određenoj temperaturi.

Brojevi odgovaraju temperaturi koju treba da podesite na mašini, pa je razvrstavanje veša prema preporučenoj temperaturi efikasan način da organizujete cikluse pranja. Ako se unutar simbola nalaze tačke umesto brojeva, i dalje možete odrediti preporučenu temperaturu.

Jedna tačka označava 30°C, dok šest tačaka znači 95°C. Stručnjak objašnjava: "Pranje odeće na odgovarajućoj temperaturi je važno da bi omiljeni komadi duže trajali. Prateći uputstva sa etikete, zadržaćete odeću lepom, pa ćete je duže nositi."

Ako simbol u kadici prikazuje ruku, to znači da je komad namenjen isključivo ručnom pranju, dok precrtan simbol znači da se ne sme prati u mašini. Ako ispod simbola vidite jednu liniju, komad može da se pere i suši u mašini na "permanent press" programu, dok dve linije označavaju osetljiv (delicate) program pranja.

Peglanje

Simbol za peglanje lako je prepoznati jer je oblikovan baš kao pegla. Na etiketama odeće pojavljuje se samo šest varijanti ovog znaka, koje vam pomažu da odredite kako da najbezbednije ispeglate odeću i uklonite nabore. Običan simbol pegle znači da komad možete peglati i to je najčešća oznaka na većini odevnih predmeta.

Ipak, pojedini materijali ne podnose dobro pritisak ili visoku temperaturu, pa simbol pegle koji je precrtan znači da te komade ne treba peglati. Možete naići i na simbol pegle sa precrtanom linijom ispod, to označava da odeću ne treba pariti, ali je peglanje bez pare i dalje dozvoljeno.

Kao i kod simbola za pranje, i simbol pegle može pokazivati preporučeni nivo temperature. I ovde se koriste tačkice: jedna tačka znači nisku temperaturu, dve označavaju srednju, a tri visoku.

Stručnjak napominje: "Kad su u pitanju kućni poslovi, peglanje baš i nije svima omiljeno. Ali možda peglate odeću koju uopšte ne morate. Zato najpre proverite etikete, kako biste izbegli nepotrebne zadatke ili oštećivanje odeće previše vrućom peglom."

Sušenje

Simbol za sušenje na etiketi izgleda kao kvadrat. On je ključan za određivanje najboljeg načina sušenja odeće, posebno ako imate kombinovanu mašinu za pranje i sušenje. Prazan kvadrat znači da komad možete sušiti u mašini na bilo kojoj temperaturi, bez bojazni.

STručnjak objašnjava: "Postoji nekoliko simbola za sušenje koje bi trebalo da poznajete kako bi odeća što duže izgledala najbolje. Ako nije samo prazan kvadrat, važno je znati pravi način sušenja za određeni materijal. Vunu, na primer, obično treba sušiti ravno položenu da se ne bi skupila, ili sušiti na blagom programu."

Kvadrat sa precrtanom linijom znači "ne sušiti", dok kvadrat sa krugom u sredini (koji predstavlja mašinu za sušenje) i precrtan preko označava "ne sušiti u mašini". Kvadrat sa potpuno ispunjenim crnim krugom u sredini znači "sušiti u mašini bez toplote".

Kao i kod simbola za pranje, jedna linija ispod simbola označava "permanent press" program, dok dve linije znače osetljiv (delicate) ciklus.

Simbol sušenja takođe pokazuje i položaj u kojem treba sušiti odeću. Kvadrat sa horizontalnom crtom u sredini znači da se komad suši položen ravno, kao što se radi sa vunom. Kvadrat sa dve dijagonalne linije u gornjem levom uglu označava sušenje u hladu.

Sušenje na vešalici prikazano je kvadratom sa polukrugom na vrhu, koji podseća na konopac za veš, dok kap po kap sušenje (drip dry) predstavlja kvadrat sa tri vertikalne linije unutra.

Hemijsko čišćenje

Poslednji simbol na koji možete naići odnosi se na hemijsko čišćenje. Ovo je čest izbor za skuplja odela, krupnije komade ili odeću koja ima posebnu vrednost. Krug na etiketi znači da je za taj odevni predmet preporučeno hemijsko čišćenje.

Stručnjak zaključuje: "Postoji deset oznaka za profesionalno čišćenje na koje možete naići, ali se većina ne odnosi na kućno pranje. Najvažnije dve za one koji ne rade profesionalno pranje prilično su jasne, a ostale će umeti da protumače vaša lokalna hemijska čistionica."

Treba da prepoznate prazan krug, koji znači da se komad može hemijski čistiti, dok će komadi koji ne smeju na hemijsko čišćenje imati krug precrtan linijom.

Važno je da razumete šta vam odeća poručuje kako bi izgledala i ostala sveža što je duže moguće. Ne želite da shvatite da ste koristili pogrešan program tek kada vam se omiljeni vuneni džemper deformiše. Zato razvrstavajte veš prema bojama i simbolima za održavanje kako bi svaki komad dobio odgovarajuću negu.

(Kurir.rs/ Blic žena)

