Starinski recept za bosanski pilav: Jedna tepsija i cela porodica sita!
Pilav je starinsko jelo poreklom iz bliskoistočne-turske kuhinje. Na persijskom jeziku pilav označava "jelo od gusto skuvanog pirinča", piše stranica secanja.com. U nastavku vam donosimo stari bosanski recept za ovo izvanredno jelo.
Starinski recept za bosanski pilav
Potrebno je:
1 kg piletine
300 g pirinča
glavica crnog luka
2 čena belog luka
1 šargarepa
1 koren peršuna
1 manji celer
1 dl ulja
So i biber
Priprema:
Piletinu iseći na komade, dodati iseckanu šargarepu, celer i peršun, naliti vodom, oko 2 l, posoliti i skuvati kao za supu. Za to vreme na ulju propržiti sitno iseckan crni i beli luk. Dodati pirinač, pa propržiti uz stalno mešanje. Dodavati malo po malo supe, stalno mešajući.
Kada je pirinač skoro gotov, začiniti ga solju i biberom, pa ga sipati u tepsiju. Preko rasporediti komade piletine, po želji i povrće. Preliti supom da ogrezne, pa peći u rerni oko pola sata, na 200 stepeni. Meso treba da porumeni, a pirinač da upije svu tečnost.
Količinu i vrstu mesa možete menjati u skladu sa ukusom.
(Kurir.rs/Žena)
VIDEO: Kako se pravi pilav