Pilav je starinsko jelo poreklom iz bliskoistočne-turske kuhinje. Na persijskom jeziku pilav označava "jelo od gusto skuvanog pirinča", piše stranica secanja.com. U nastavku vam donosimo stari bosanski recept za ovo izvanredno jelo.

Starinski recept za bosanski pilav
Potrebno je:

1 kg piletine
300 g pirinča
glavica crnog luka
2 čena belog luka
1 šargarepa
1 koren peršuna
1 manji celer
1 dl ulja
So i biber

Foto: Profimedia

Priprema:

Piletinu iseći na komade, dodati iseckanu šargarepu, celer i peršun, naliti vodom, oko 2 l, posoliti i skuvati kao za supu. Za to vreme na ulju propržiti sitno iseckan crni i beli luk. Dodati pirinač, pa propržiti uz stalno mešanje. Dodavati malo po malo supe, stalno mešajući.

Kada je pirinač skoro gotov, začiniti ga solju i biberom, pa ga sipati u tepsiju. Preko rasporediti komade piletine, po želji i povrće. Preliti supom da ogrezne, pa peći u rerni oko pola sata, na 200 stepeni. Meso treba da porumeni, a pirinač da upije svu tečnost.

Količinu i vrstu mesa možete menjati u skladu sa ukusom.

