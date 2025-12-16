Slušaj vest

Kristin Kestelu i njen suprug Pit već neko vreme žive na brodu za krstarenje, a ona je sada podelila njihovo iskustvo. Na brodu žive besplatno, ali uz jedan uslov.

Život na kruzeru je godinama deo njenog života, s obzirom na to da je ranije imala titulu direktorke kruzera. Danas živi na brodu zbog svog supruga koji radi kao glavni inženjer. Par pola godine provodi na kruzeru i putuju po celom svetu, a ostatak godine žive u Holandiji.

Kristin i Pit Kestelu šest meseci godišnje žive na kruzeru Foto: Printscreen/ TikTok/ dutchworld_americangirl

"Uvek imamo istu kabinu koja je dodeljena prema Pitovoj poziciji na brodu i, prema mom mišljenju, imamo najbolju kabinu na celom brodu", rekla je ona za Mirror.

Baškare se za džabe, ali...

Soba i pansion na kruzeru su im besplatni, pa Kristin može da uživa u svim pogodnostima kao i osoblje. Može da uživa u hrani, alkoholnom piću, a ima i pristup internetu po sniženoj ceni. Osim toga može da uživa i u brojnim pogodnostima namenjenim za goste, poput bazena, spa i teretane.

Međutim, postoji jedna prostorija u koju nikada ne ulazi, a to je kazino.

"Nije mi dozvoljeno da sedim za automatom i igram dok ne pobedim jer bi izgledalo čudno da ja, kao supruga glavnog inženjera, osvojim veliki džekpot. Dakle, nije mi dozvoljeno da se kockam na brodu", rekla je ona.

Ima obzira ka gostima

Iako ima pristup gotovo svemu na brodu, Kestelu daje sve od sebe da ne oduzima pogodnosti drugim gostima. Zbog toga se, na primer, ne zadržava na ležaljkama koje su pored bazena.

"Ako je bazen pun, obavezno siđem i ustupim gostima mesto, to je ispravna stvar. U potpunosti razumem kako gostima pružiti najbolje vreme i mislim da nije u redu da im član posade zauzme mesto", rekla je.

Inače, Kristin često deli trenutke s broda na TikToku, a jednom prilikom je otkrila da većinu posebnih dana, kao što su godišnjice, sa suprugom slavi upravo na kruzeru.

(Kurir.rs/Mirror)

