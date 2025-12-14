Slušaj vest

Dok većina dece na računarima slučajno potroši stotine evra s roditeljskih kartica igrajući igrice, Kris Kjubeka je kao desetogodišnjakinja uspela da pristupi strogo poverljivim datotekama FBI-a. Njena neverovatna priča započela je kada je njena škola dobila veliku donaciju koja im je omogućila instalaciju potpuno novih računarskih sistema u biblioteci.

Istraživanje koje je otišlo predaleko

Kris je od malih nogu pokazivala izuzetno interesovanje za tehnologiju, stoga je odmah iskoristila priliku da istraži nove školske sisteme. "Pomislila sam 'Hej, volim biblioteku. Volim računare. Pa idemo da istražujemo!' i to je tačno ono što sam uradila", ispričala je. "Toliko sam istraživala da sam pronašla put do Ministarstva pravosuđa i FBI-a, i pomislila sam, ovo ne može biti stvarno."

U početku je mislila da je reč o igri, jer je lozinka za pristup bila neverovatno jednostavna. "Mora da je igra, jer im je lozinka bila samo nula, nula, nula, nula. Zato nisam mislila da je stvarno, jer je bilo prelagano", podelila je za LADbible Stories. Međutim, "tajne datoteke" bile su i te kako stvarne i sadržale su osetljive podatke o tajnim agentima FBI-a.

Jednostavna metoda i ozbiljne posledice

Kris je objasnila kako je uspela da provali u sistem. Koristila je dial-up brojeve na modemu kako bi proverila da li je računar na drugom kraju linije povezan. Ako jeste, pokušala bi s njim da komunicira i vidi šta se na njemu nalazi. "U mnogim slučajevima tada nije bilo lozinki ili pristupnih kodova i mogli ste da igrate igru na tuđem računaru, na primer, ili da pristupite datotekama s receptima, ili bilo čemu drugom", pojasnila je.

Pristup poverljivim datotekama imala je više od dve nedelje pre nego što su se agenti FBI-a pojavili u njenoj školskoj biblioteci. Seća se da joj "susret sa službenicima nije bio prijatan".

"Očito, kada si dete i vidiš dvoje odraslih ljudi koji žele da te odvedu u policijsku stanicu, pomisliš, 'O ne...' Nemaš pojma šta će se dogoditi", rekla je. "Odvedena si sa svog sigurnog mesta, koje je ispred računara u biblioteci, na neko vrlo hladno mesto."

Od kazne do karijere

Kao kaznu, Kris je dobila administrativnu zabranu korišćenja većine računara sve dok nije napunia 18 godina. Uprkos neslavnom početku, njena strast prema tehnologiji nije nestala.

Danas je Kris Kjubeka etička hakerka (stručnjak za računarsku bezbednost koja namerno traži ranjivosti u sistemima, ali to radi uz dozvolu i u korisničku korist - kako bi se bezbednosni propusti otkrili i popravili pre nego što ih iskoriste kriminalci) i cenjeni je stručnjak za kibernetičko ratovanje (vođenje sukoba koristeći informacione tehnologije i napade na računarske sisteme, umesto klasičnog oružja).

(Kurir.rs/ Index.hr)

