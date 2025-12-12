Koja mesta su najbolja za sakrivanje božićnih poklona

Praznici se približavaju, možda još uvek niste kupili sve poklone, ali to često nije najveći problem. Kupovina nekako uvek dođe na red - pravi izazov je gde sve to posle sakriti.

Danas su deca radoznalija nego ikad, a klasična skrovišta poput dna ormara više ne funkcionišu. Ako su vaši mali detektivi "razvili njuh" za zabranjene kese, vreme je da i vi unapredite svoju taktiku. Evo nekoliko mesta na kojima možete pouzdano sakriti poklone od dece i ostalih ukućana.

1. Tavan

Prašnjav, mračan i deci potpuno neprivlačan. Ako uopšte mogu da se popnu, neće želeti da ostanu dugo. Poklone stavite u velike crne kese kako biste ih zaštitili od prašine — idealno skrovište ako tavan imate.

2. Fioka sa donjim vešom

Deca gotovo nikada neće požele­ti da otvaraju mamine ili, još gore, tatine fioke sa intimnim rubljem. Ako fioka nije dovoljno duboka, izaberite neku drugu i sakrijte poklone ispod sloja odeće.

3. Koferi

Savršeno mesto jer deci uglavnom ne pada na pamet da tu gledaju. Bilo da su mali putni koferi ili veliki, lako mogu sakriti veći broj poklona. Samo vodite računa da nemate planirano putovanje pre praznika!

4. Na očigled – ali maskirano

Najbolje skrivene stvari često su na najvidljivijem mestu. Stavite poklone u kutije i obeležite ih nečim što decu odbija: „Priručnici za matematiku“ ili „Porezi i računi 2020“. Neće ih ni dotaći.

5. Dodatna kanta za smeće

Uzmite novu veliku kantu i držite je u garaži ili ostavi. Poklone stavite u veliku crnu kesu i sakrijte unutra. Samo pazite — nikako je nemojte izneti na dan odvoza otpada!

6. Ispod kreveta

Stavite poklone u crne kese i pogurajte ih ispod kreveta. Ako mislite da će dete ipak pogledati, dodajte „masku“: nekoliko kesa sa starom odećom oko njih.

7. Korpa za prljav veš

Odlično mesto jer je deci poslednje na listi stvari koje žele da diraju. Stavite poklone na dno, prekrijte prljavom odećom i gotovo. Isto možete uraditi u velikoj kutiji u ormaru.

8. Auto

Zaključan gepek je sigurno mesto, posebno ako deca ne zaviruju unutra dok kupujete. Ako imate SUV sa otvorenim gepekom, sakrijte ih u kutije, kese ili ispod ćebadi i smanjite korišćenje auta kada su deca sa vama.

Uz malo mašte i dobra skrovišta, pokloni će ostati tajna sve do božićnog jutra.

