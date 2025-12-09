Za nedelju dana zaradi i do 275.000 dinara, ali niko ne želi njen posao: Kad čuju svi beže glavom bez obzira
Šarlot Bozanket je pronašla neverovatan način da zaradi do 6.000 evra mesečno (oko 700.000 dinara), a često i mnogo više. Njen posao uključuje čišćenje kuća punih smeća, i iako mnogima može zvučati odbojno — ova hrabra mlada žena je od toga izgradila pravi hit posao. Za samo jednu nedelju može zaraditi do 2.350 evra (oko 275.000 dinara).
Od studentkinje do vlasnice uspešnog preduzeća
Sve je počelo dok je još bila na univerzitetu i želela je da zaradi dodatni novac. Brzo je shvatila da čišćenje zapuštenih kuća za nju nije samo posao, već i strast — jer transformiše životne prostore i pomaže ljudima.
Danas vodi firmu pod nazivom Care Cleaning Services u Sidneju i specijalizovana je za čišćenje domova za ljude koji pate od sindroma gomilanja. U početku su joj takvi zadaci bili šokantni, ali vremenom je izgradila stabilan posao i zaposlila devet radnika.
Pogledajte kako je izgledala jedna od kuća za čije čišćenje je Šarlot unajmljena:
Posao sa velikim novcem
Ova vrsta čišćenja nije nimalo laka. Poslovi često koštaju od 3.100 do čak 12.300 evra (360.000 do 1.440.000 dinara), a razlog je — ogromna količina rada i rizika.
Na TikToku, gde redovno objavljuje video snimke pre i posle čišćenja, otkrila je da joj nakon isplate radnika i ostalih troškova — ostaje više od 17.000 evra mesečno (oko 2 miliona dinara).
„Možda deluje kao mnogo novca, ali uvek deo toga vratim u posao. Takođe štedim da kupim sopstvenu kuću“, kaže Šarlot.
Prljavo, opasno, ali terapeutsko
U nekim domovima nailazi na sve — od gomila smeća i buđi, do mrtvih glodara i izmeta. Zato uvek radi u posebnoj zaštitnoj opremi — rukavicama, maskama i sa profesionalnim dezinfekcionim sredstvima.
Međutim, Šarlot ističe da postoji i emocionalna strana ovog posla:
„Ne znate kroz šta je neko prošao. Mentalno zdravlje igra ogromnu ulogu.“
Ona ponekad nudi besplatnu pomoć ljudima u izuzetno teškim situacijama, jer želi da im pruži drugu šansu i osećaj dostojanstva.
„Najbolji osećaj je kada pomognem nekome ko misli da nema izlaza.“
Njen moto je jednostavan
„Što je posao prljaviji — to bolje.“
Video: Savet za brisanje prašine