Šarlot Bozanket je pronašla neverovatan način da zaradi do 6.000 evra mesečno (oko 700.000 dinara), a često i mnogo više. Njen posao uključuje čišćenje kuća punih smeća, i iako mnogima može zvučati odbojno — ova hrabra mlada žena je od toga izgradila pravi hit posao. Za samo jednu nedelju može zaraditi do 2.350 evra (oko 275.000 dinara).

Od studentkinje do vlasnice uspešnog preduzeća

Foto: Printscreen/TikTok/Carecleaningservicessyd

Sve je počelo dok je još bila na univerzitetu i želela je da zaradi dodatni novac. Brzo je shvatila da čišćenje zapuštenih kuća za nju nije samo posao, već i strast — jer transformiše životne prostore i pomaže ljudima.

Danas vodi firmu pod nazivom Care Cleaning Services u Sidneju i specijalizovana je za čišćenje domova za ljude koji pate od sindroma gomilanja. U početku su joj takvi zadaci bili šokantni, ali vremenom je izgradila stabilan posao i zaposlila devet radnika.

Pogledajte kako je izgledala jedna od kuća za čije čišćenje je Šarlot unajmljena:

Posao sa velikim novcem Ova vrsta čišćenja nije nimalo laka. Poslovi često koštaju od 3.100 do čak 12.300 evra (360.000 do 1.440.000 dinara), a razlog je — ogromna količina rada i rizika.

Na TikToku, gde redovno objavljuje video snimke pre i posle čišćenja, otkrila je da joj nakon isplate radnika i ostalih troškova — ostaje više od 17.000 evra mesečno (oko 2 miliona dinara).

„Možda deluje kao mnogo novca, ali uvek deo toga vratim u posao. Takođe štedim da kupim sopstvenu kuću“, kaže Šarlot.

Prljavo, opasno, ali terapeutsko

U nekim domovima nailazi na sve — od gomila smeća i buđi, do mrtvih glodara i izmeta. Zato uvek radi u posebnoj zaštitnoj opremi — rukavicama, maskama i sa profesionalnim dezinfekcionim sredstvima.

Međutim, Šarlot ističe da postoji i emocionalna strana ovog posla:

„Ne znate kroz šta je neko prošao. Mentalno zdravlje igra ogromnu ulogu.“

Ona ponekad nudi besplatnu pomoć ljudima u izuzetno teškim situacijama, jer želi da im pruži drugu šansu i osećaj dostojanstva.

„Najbolji osećaj je kada pomognem nekome ko misli da nema izlaza.“

Foto: prinscreen/instagram/carecleaningagency

Njen moto je jednostavan

„Što je posao prljaviji — to bolje.“

