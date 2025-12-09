Slušaj vest

Jedna buduća mlada kaže da je izgubila strpljenje zbog pokušaja svoje buduće svekrve da je izvrši pritisak na nju da zatrudni odmah posle venčanja. Kada je problem iznela svom vereniku, on je priznao da se slaže sa idejom svoje majke i ona je zbog toga prekinula veridbu.

Problemi počinju još tokom planiranja venčanja

Mlada, 25 godina, podelila je svoju priču na Redditu, objašnjavajući da su tenzije sa svekrvom koju je u postu nazvala "Rebeka" počele kada je starija žena „počela da se previše uključuje u planiranje“ venčanja.

Dok su mladoženja i njegov otac plaćali događaj, Rebeka je imala mnogo mišljenja i stalno pratila budžet, prema rečima anonimne kreatorke objave.

svekrva/ilustracija Foto: Shutterstock

„Rekla mi je da izaberem bilo koji dekor koji želim i da će ona to nabaviti, jer želi da imam 'savršeno' venčanje,“ priseća se mlada. „Izabrala sam stvari koje odgovaraju mom ukusu jer je to moje venčanje. Kasnije je dolazila kod mene da vidi šta sam odabrala. Svaki put kada bih joj pokazala nešto što je izgledalo skupo, podsećala bi me da ima budžet i da ne smemo da ga prekoračimo.“

Tu se nije zaustavila, već je zbog pritisaka koji su pravili pristajala na stvari koje ne žele samo jer su jeftinije.

„Ja sam osoba koja želi da udovolji svima, pa sam stalno pristajala da zamenim stvari za jeftinije opcije.“

Raskinula veridbu zbog svekrve Foto: Shutterstock

Pritisak oko planiranja porodice

Usred rasprava oko detalja venčanja, Rebeka je počela da gura osetljivu temu, budućnost para i deca, iako je mlada već jasno stavila do znanja kada želi da osnuje porodicu.

„Student sam i jasno sam rekla da ne želim da razmišljam o deci dok ne pređem na drugi fakultet, što je otprilike godinu dana nakon venčanja,“ objasnila je i dodala„I ona i moj verenik su to već znali.“

Međutim, Rebeka se „naljutila“ kada je njena snaja pokušala da promeni temu. „Pokušala je da me pritisne, pokazivala mi je video snimke beba, pričala o trudnoći, ponašala se kao da bih već trebala da želim decu. Rekla sam joj da to nije njena odluka, već moja i mog verenika.“

Raskid veridbe pre venčanja Foto: Shutterstock

Otkriće koje je promenilo sve

Na kraju, Rebeka je otišla „ljuta“, a kada je snajka kasnije ispričala razgovor svom vereniku, bila je zapanjena kada je otkrila da se on slaže sa majkom.

„Rekao je da nismo 'mladi' i da bi trebalo da počnemo čim se venčamo,“ priseća se ova devojka. „Jako sam se naljutila i rekla mu da, ako mu je tako važno da odmah imamo decu, neka nađe nekog ko bi to učinio.“

Ona je prekinula veridbu i „vratila sve što joj je ikada dao, uključujući i verenički prsten.“ Ipak, sada se pita da li je možda preterala što je „odustala“.

Reddit zajednica je komentarisala situaciju, a mnogi su je uveravali da je donela pravu odluku.

Jedan korisnik je napisao da je „izbegla pravu nevolju“, ističući da se njen verenik nije zauzeo za nju:

Korisnici Redita dali su svoj sud Foto: Shutterstock

„Tvoj bivši stao je na stranu svoje majke u stvarima koje je nisu ni trebalo da se tiču i očigledno mu prija veza sa majkom. Nije normalno uključivati roditelje u planiranje porodice, i treba da bežiš od ljudi koji to misle.“

Drugi je dodao: „ Beži daleko i ne osvrći se. Tvoj bivši se nije zauzeo za tebe, a tvoja svekrva ti je odmah pokazala kakva će biti ako ostaneš, obrati pažnju!“

Još jedan korisnik je zaključio: „Srećom, njena nestrpljivost, želja za kontrolom i glupost ti je dala kristalno jasan uvid u budućnost. Svaka čast što si otišla od njega i njih.“