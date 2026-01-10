Slušaj vest

Stručnjaci navode da jednostavne, promišljene jutarnje navike mogu pomoći da se digestivni sistemuskladi sa prirodnim ritmovima tela, čineći odlazak u toalеt predvidljivijim i lakšim.

Jedan od najjednostavnijih načina da podstaknete jutarnju probavu jeste da popijete topao napitak čim ustanete. Tople tečnosti aktiviraju digestivni sistem i pokreću gastrokolični refleks - prirodnu reakciju debelog creva koja organizmu šalje signal da je vreme za pražnjenje.

Uvedite lagano razgibavanje

Blaga fizička aktivnost ubrzo nakon buđenja može znatno stimulisati probavu. Nekoliko minuta istezanja, lagane joge ili kratke šetnje dovoljno je da se pokrene peristaltika, odnosno mišićne kontrakcije koje pomeraju stolicu kroz debelo crevo.

Istraživanja pokazuju da redovna fizička aktivnost poboljšava pokretljivost creva, pa je dovoljno da svako jutro izdvojite pet do deset minuta za lagani pokret.

Unesite dovoljne količine vlakana

Birajte doručak bogat vlaknima

Doručak sa visokim sadržajem vlakana pomaže formiranju voluminoznije i mekše stolice, što olakšava redovno pražnjenje creva. Vlakna prirodno deluju kao blagi laksativ. Dobri izbori uključuju ovsene pahuljice sa voćem i semenkama, hleb od celih žitarica s avokadom ili smoothie sa lanenim i chia semenkama. Uz ovakve obroke preporučuje se i čaša vode ili čaja, jer tečnost dodatno pojačava dejstvo vlakana.

Reagujte na signale tela

Jedan od ključnih saveta jeste da ne ignorišete prirodne nagone. Čim osetite potrebu, otiđite u toalеt bez odlaganja. Redovno odlaganje može dovesti do zatvora, jer se debelo crevo vremenom prilagođava navici zadržavanja stolice. Jutarnji sati su prirodno pogodni za pražnjenje jer je gastrokolični refleks najizraženiji nakon buđenja i prvog obroka.

Održavajte stabilan ritam spavanja

Digestivni sistem sistem blisko je povezan sa cirkadijalnim ritmom - unutrašnjim satom koji upravlja brojnim telesnim funkcijama. Spavanje i buđenje u približno isto vreme svakog dana pomažu debelom crevu da uspostavi rutinu, što doprinosi redovnijem jutarnjem pražnjenju. Stručnjaci preporučuju da se rasporeda držite i tokom vikenda, kako biste očuvali prirodni ritam svog organizma.

