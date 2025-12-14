Slušaj vest

Prema rečima šminkerke Kejti Džejn Hjuz tajna je jednostavnija nego što misliš: lagan pristup, pametan odabir proizvoda i prava tehnika.

"Uopšte vam ne treba puder", kaže Kejti u svom viralnom TikTok videu. "Sve što vam treba su proizvodi koji reflektuju svetlost." Poenta je u načinu nanošenja - ne u količini. Današnja filozofija lepote više nije u prekrivanju, već u naglašavanju onoga što je već lepo.

Osnova blistave kože: Korektor i prava četkica

Za prirodan, svež i odmoran izgled, dovoljan je dobar korektor. Najbolje je birati one koji se stapaju sa negom, ostavljajući kožu hidriranom, ujednačenom i prirodnom. Ali tajna nije samo u nijansi i kvalitetu, već u alatu.

Kejti preporučuje dve vrste četkica: duo-fiber ili onu sa dugim, mekanim sintetičkim vlaknima. Upravo one omogućavaju ultra-lagano i precizno nanošenje, bez nakupljanja proizvoda ili vidljivih tragova.

Dve tehnike koje menjaju ceo look 1. “Punjenje četkice”

Ovo je metoda koju Kejti obožava. Nanošenje počinje tako što korektor duboko utrljate u vlakna četkice, umesto da ga ostavite na površini. Tako se na kožu prenosi minimalna količina proizvoda, ravnomerno i prirodno.

Rezultat? Besprekoran ten koji izgleda kao da nemate ništa na licu - samo savršenu kožu.

2. Minimalistički dodir

Druga tehnika zahteva samo par poteza, i to na strateškim mestima: ispod očiju, oko nosa, na sitnim nepravilnostima. Ideja je da se istakne struktura lica, prirodne konture i zdravi sjaj.

Ovo je pristup koji čuva prirodnost, nema težine, nema prekrivanja cele kože, samo pametno osvetljavanje pravih tačaka.

Zašto zaboravljamo na puder?

Osim što daje vizuelno lakši i svežiji rezultat, ova tehnika je i nežnija prema koži. Umesto “zatvaranja” kože puderom, ističe se njen prirodni sjaj, a lice deluje zdravije i mlađe. Istina je – zahteva malo više strpljenja i preciznosti, ali zato dobijate kožu koja izgleda kao koža, samo lepša.

