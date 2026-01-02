Slušaj vest

Priprema zimnicezahteva dosta truda i prostora, a ne poseduje svako hladan podrum ili špajz. Zbog toga se ruske domaćice često oslanjaju na jednostavan, ali efikasan trik: obmotavanje tegli aluminijumskom folijom. Na prvi pogled možda deluje neobično, ali ima naučno objašnjenje: folija potpuno blokira svetlost, dok staklo, čak i u tamnom ormariću, propušta zrake koje s vremenom menjaju boju, ukus i kvalitet hrane.

Svetlost može učiniti da rasol postane mutan, kisela zimnica potamni, džemovi dobiju buđ, a voće i povrće izgube čvrstinu i nutritivne vrednosti. Ruske domaćice veruju da folija zaustavlja ove promene, stvarajući uslove slične podrumskim: hladno, tamno i stabilno okruženje.

Domaćica Foto: Profimedia

Prednosti koje ruske domaćice posebno cene:

- Etikete bolje prijanjaju i ne otpadaju čak ni u vlažnim prostorima

- Oznake markerom ostaju čitljive duže vreme

- Folija sprečava klizanje tegli i njihovo oštećenje pri pomeranju

- Tegle stoje stabilnije jedna na drugoj kada se između stavi mali komad folije

Za pravilno obmotavanje preporučuje se da mat strana folije bude okrenuta spolja, jer efikasnije odbija svetlost. Foliju ne treba previše zatezati da se ne pocepa. Pri slaganju tegli jedna na drugu, mali komad folije između dodatno povećava stabilnost.

(Kurir.rs/Najžena)

