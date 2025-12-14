Slušaj vest

Ishrana svetogorskih monaha odraz je vekovne tradicije i duhovne discipline. Njihov način pripreme hrane prožet je određenim pravilima, ali i praktičnim potrebama zajednice koja živi u izolaciji, posvećena molitvi i skromnom životu.

Na Svetoj gori hrana nije samo potreba tela već i duhovna vežba koja učvršćuje post, molitvu i pokajanje. Kako Božićni post traje do 6. januara, nije zgoreg ugledati se na svetogorske monahe.

Kako se hrane monasi na Svetoj Gori

Osnovni principi ishrane svetogorskih monaha baziraju se na jednostavnosti, umerenosti i sezonskim namirnicama. Jela su prosta, bez prekomernih začina i složenih tehnika pripreme. Cilj nije zadovoljavanje čula već održavanje tela zdravim i spremnim za duhovne podvige.

Namirnice koje se koriste uglavnom su biljnog porekla, a sve se priprema sa dubokim poštovanjem prema Božjim darovima prirode. Proteinske potrebe zadovoljavaju se mahunarkama poput pasulja, leblebija i sočiva, dok su masline, maslinovo ulje, povrće i žitarice osnova svakodnevne trpeze.

Šta jedu svetogorski monasi za vreme božićnog posta? Foto: Yvan Travert / akg-images / Profimedia

Ishrana tokom posta

Post je ključni deo pravoslavne duhovne prakse, a na Svetoj gori je strogo regulisan. Tokom velikih postova (Božićnog, Velikog i Uspenskog), monasi izbegavaju mlečne proizvode, jaja i ribu. Riba se dozvoljava samo na određene praznike tokom posta. U dane strogog posta, čak se izbegava i upotreba ulja, a obroci se pripremaju samo na vodi.

Trpeza je tada dodatno ogoljena, svedena na povrće, mahunarke i hleb, dok se poseban naglasak stavlja na molitvu i uzdržavnje. Monasi često jedu jednom ili dva puta dnevno, u zavisnosti od pravila manastira i doba godine. Količine hrane su male, kako bi se izbegla prejedanje koje ometa duhovni mir.

Posna trpeza prema svetogorskom kuvaru

Svetogorski kuvari, koji su danas dostupni u obliku knjiga, otkrivaju mnoge recepte za pripremu posnih jela. Neka od najpoznatijih uključuju:

Čorbe od povrća i mahunarki: Pasulj na vodi, čorba od sočiva s belim lukom ili paradajzom, kuvana zeljeva čorba

Pohovani patlidžani i tikvice: Prženi na vodi ili pečeni u rerni bez ulja

Hleb i pite: Hleb se često pravi ručno, a pite poput zeljanice ili pita s prazilukom se prave bez mleka i jaja.

Marinirano povrće i masline: Masline su nezaobilazan deo svakog obroka, uz sezonske salate i kiselo povrće

Slatkiši bez ulja: U postu se prave kolači od suvog voća, meda i oraha

Svetogorski kuvari donose ne samo recepte već i filozofiju spremanja hrane. Priprema obroka na Svetoj Gori doživljava se kao čin služenja i molitve. Svaki zalogaj prožet je zahvalnošću i svesnošću o Božjoj milosti.

Sveta gora Foto: Hervé Champollion / akg-images / Profimedia

Poruka posne trpeze

Ishrana svetogorskih monaha podseća na značaj umerenosti i duhovne povezanosti sa svakodnevnim životom. Posna trpeza nije samo dijetetski režim, već način da se duh i telo usklade s Božanskim. Jednostavnost, poštovanje prema prirodi i uzdržanje od prekomernosti poruke su koje mogu inspirisati svakoga, bez obzira na lične prehrambene navike.

Ako biste želeli da unesete deo ove tradicije u sopstveni život, svetogorski kuvari nude jednostavne, zdrave i duhovno obogaćujuće recepte koji nas približavaju starim, ali bezvremenim vrednostima.

