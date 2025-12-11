Slušaj vest

Možda pravite skupe greške kada stavljate prljavo posuđe i kuhinjski pribor u mašinu za sudove. Međutim, postoje stvari kojima nije tu mesto, pa bi trebalo da izbegavate i ne stavljate ih u sudomašinu.

Drveni pribor za jelo

Varjače i drvene kašike za med recimo i svaki drškom od drveta opremljeni pribor - može da se iskrivi i napukne pod toplotom mašine za sudove. Važno je da ovaj pribor perete ručno blagim deterdžentom, osušite peškirom, a zatim ga ostavite da se potpuno osuši na vazduhu. Takođe, izbegavajte da ga ostavljate da stoji na dnu sudopere. Natopljeni drveni pribor upija previše vlage, što takođe može dovesti do oštećenja.

Liveni tiganji

Kada je reč o stvarima koje nikako ne bi trebalo da stavljate u mašinu za sudove, liveni tiganji su definitivno na vrhu liste. Tiganji od začinjenog livenog gvožđa ne zahtevaju mnogo čišćenja. Zapravo, jednostavno brisanje posle upotrebe obično je dovoljno da ovi proizvodi funkcionišu generacijama. Deterdžent za mašinu za sudove je prejak za začinjenu površinu i može čak izazvati rđu. Kada je potrebno da očistite liveni tiganj, koristite čvrstu četku i toplu vodu, a zatim ponovo začinite na šporetu tankim slojem ulja.

Termosi i izolovane šolje

Mašina za sudove može oštetiti vakumsku zaptivku na izolovanim šoljama i popularnim flašama za vodu. Kada se zaptivka ošteti, vaša posuda više neće držati napitak toplim ili hladnim onoliko koliko je proizvod reklamiran. Ne trošite puno novca na lepu šolju ako je nećete prati ručno!

Kristalne činije i čaše

Kristalno staklo je delikatno i lako može da se izgrebe, izgubi sjaj ili postane matirano zbog toplote i deterdženta u mašini za sudove. Umesto toga, planirajte da ove osetljive komade perete ručno sapunom za sudove i toplom vodom. Da biste smanjili mrlje od vode, sušite ih ručno upijajućim peškirom.

Tiganji i posuđe sa nelepljivim premazom

Toplota i pritisak vode u mašini za sudove mogu oštetiti nelepljivi premaz na vašim šerpama i tiganjima, uključujući i keramičko posuđe. Ručno pranje ovih predmeta mekanim sunđerom ne samo da produžava životni vek kuhinjskih površina, već i štedi mnogo prostora u mašini za sudove.

Šolje, šerpe i tiganji od bakra

Mašina za sudove može da izbledi željeni bakarni sjaj i izazove neželjene promene boje. Isto važi i za sve bakarne šerpe i tiganje u vašoj kolekciji - uvek je najbolje da ih perete i sušite ručno kako biste zaštitili završni sloj. Već primećujete tamnjenje ili gubitak sjaja? Dodajte malo sode bikarbone na vlažnu krpu i nežno istrljajte površinu da bi bakar zablistao.

Pozlaćeno posuđe

Pozlata na priboru za jelo je osetljivija od običnog nerđajućeg čelika. Mašina za sudove može da izbledi pozlatu, a što je još gore - da je postepeno ukloni. Zato ove komade uvek perite ručno kako bi delikatni finiš trajao duže.

Rende i zesteri

Mali otvori na rendama za sir i zesterima za voće ne mogu biti lako očišćeni u mašini za sudove. Iako pritisak vode može očistiti površinu, verovatno će komadi hrane i kore ostati zarobljeni u sitnim sečivima. Takođe, zakrivljeni rubovi kutijastih rendi mogu da zarđaju s vremenom jer konstrukcija zadržava prodiranu vodu. Umesto toga, preporučujemo da površine perete ručno koristeći čvrstu četku kako biste očistili ostatke hrane iz sečiva.

Poklopci ekspres lonaca

Poklopci ekspres lonaca ne bi trebalo da idu u mašinu za sudove jer deterdžent i toplota mogu da oštete zaptivke i ventile. Neispravna zaptivka utiče na performanse i funkcionalnost uređaja, a takođe predstavlja rizik od opekotina od pare i drugih neočekivanih problema. Da biste očistili poklopac, koristite sapun za sudove i vodu, a zatim ga potpuno osušite na vazduhu pre ponovnog sastavljanja lonca.

Staro posuđe od porcelana

Zalagaćete se ako stavite bilo koji komad posude od porcelana u mašinu za sudove, čak i na nežni ciklus. Delikatni uzorci i glazure lako se oštećuju pod dejstvom toplote i pritiska vode. Umesto toga, tretirajte ove komade kao vrlo krhke predmete i perite ih pažljivo ručno u sudoperi.

Noževi

Mašine za sudove i oštri kuhinjski noževi se ne slažu! Visoka temperatura i jaki deterdženti mogu oslabiti metal, izazvati koroziju, pa čak i rđu na noževima, a pritom utiču i na drške. Pritom, fizičko treskanje noževa tokom ciklusa pranja uzrokuje sudaranje sečiva sa drugim priborom, što ih može otupeti i izazvati udubljenja. Ručno pranje i sušenje uvek je preporučljivo za kuhinjske noževe.

Sve što ima lepak

Lepak i toplota se ne slažu. Ako je potrebno oprati predmet koji je popravljan, uvek je bolje ručno pranje. Popravili ste poslužavnik? Ručno perite. Lepili omiljenu šolju za kafu? Ručno perite. Takođe, lepite li nalepnice na flaše za vodu? Toplota i pritisak iz mašine za sudove definitivno će uticati na kvalitet lepka na ivicama nalepnica i vremenom ga degradirati.

Plastične posude

Plastične posude ne bi trebalo stavljati u mašinu za sudove - visoke temperature mogu izazvati deformacije i ispuštanje hemikalija. Osim toga, providna plastika će verovatno postati mutna, a višestruka izloženost toploti može je učiniti krhkom. Staklene posude su bolja opcija, ali čak i plastične poklopce omiljenih posuda za čuvanje hrane trebalo bi prati ručno kako bi im se produžio vek trajanja.

Silikonske prostirke za pečenje

Mašina za sudove može izazvati nakupljanje sapunaste naslage na silikonskim prostirkama, ali tome možete izbeći pranjem rukom u sudoperi. Isto važi i za višekratne silikonske "plastične kese". Okrenite materijal naopačke i dobro ga obrišite između korišćenja kako biste uklonili čestice hrane i masnoće koje se mogu zadržati na površini.

Gumene zaptivke i dihtunzi

Toplota u mašini za sudove može oštetiti gumene zaptivke i dovesti do njihovog ranog propadanja. Možda pomišljate da stavite u mašinu poklopac flaše za vodu ili šolje za kafu, ili gumene dodatke koji štite vašu seckalicu za otpad - preskočite mašinu i planirajte da ove predmete perete ručno.

