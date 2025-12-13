Slušaj vest

Na Svetoj Gori se već stotinama godina pripremaju posebne vrste hleba po pravilima koja se ne menjaju. Za sve je zajedničko da se mese bez industrijskog kvasca, da imaju prepoznatljiv miris, hrskavu koricu i mekanu, elastičnu unutrašnjost.

Pravljenje hleba ovde nije samo kulinarski posao - monasi ga doživljavaju kao deo duhovnog reda, ritual koji se prenosi kroz više od osam vekova.

Drevna tehnika pripreme

Nakon bogosluženja, monah zadužen za pekaru meša brašno i toplu vodu u velikom drvenom koritu, tačno na mestu gde se to radi generacijama unazad. Istovremeno se pravi i prirodna vrsta „kvasca“ — koristi se stari hleb koji služi kao osnova za fermentaciju. Testo se zatim ostavlja preko noći da naraste.

Monasi sa Hilandara imaju poseban recept za hleb Foto: Shutterstock

Oko dva sata posle ponoći, kada zazvone zvona za jutrenje, pekar zajedno sa još jednim ili dvojicom iz bratstva ponovo premesi testo. Dobijaju poseban blagoslov da kasnije dođu u crkvu. Vatra se pali na kandilu, furuna se zagreva, a teške vekne — i do kilogram po komadu - brzo se peku. U nekim manastirima dnevno pripreme i do 150 kilograma hleba.

Posle službe, sveštenik deli još vruć hleb deci, dok se para podiže iz sveže pečenih vekni. Monasi, zavisno od brašna kojim raspolažu, peku beli ili crni hleb, pogače, a oni koji su ih probali kažu da imaju pun, karakterističan ukus. Posebnu reputaciju ima svetogorski hleb sa maslinama koji se priprema u Hilandaru, poznat po imenu eliopsomo.

Recept: svetogorski eliopsomo - hleb sa maslinama

Sastojci:

250 g mekog brašna

250 g oštrog brašna

125 ml soka od pomorandže

125 ml vode

1 kašičica sode bikarbone

15 maslina bez koštica

Hleb sa maslinama Foto: Shutterstock

Priprema:

U posudi sjedinite oba brašna, sodu bikarbonu i prašak za pecivo, pa postepeno dodajte vodu i sok od pomorandže. Mesite dok ne dobijete glatko testo - biće ređe, ali to je normalno za ovaj hleb. Masline možete seckati ili ostaviti cele, pa ih umešati u testo i sve još jednom dobro sjediniti. Smesu sipajte u okrugli pleh obložen papirom za pečenje, poravnajte, a po želji utisnite još nekoliko maslina odozgo. Pecite na 200°C oko 40 minuta, dok korica ne postane lepo rumena.

