Većina ljudi su dešnjaci. U svakodnevnim ili vanrednim situacijama instinktivno posežemo za najbližom slavinom ili polugom desnom rukom. Zamislite da treba brzo da isperete oči ili ruke. Ako bi se vruća voda u tom trenutku nalazila sa desne strane, mogla bi da izazove opekotine. Stoga, pozicija hladne vode sa desne strane nudi jednostavnu, ali efikasnu zaštitu.

Šta kažu građevinski propisi?

Ovo pravilo je sadržano u zvaničnim građevinskim propisima i pravilima. Oni jasno navode da se cevi za toplu vodu generalno nalaze levo od uspona za hladnu vodu. Ovaj standard je na snazi decenijama, obezbeđujući jednoobraznost i bezbednost u svakom gradu i zgradi.

Hladna voda je uvek sa desne strane slavine Foto: Shutterstock

Do čega dovode izuzeci?

Ponekad se ovo pravilo prekrši tokom instalacije. Razlozi variraju: neznanje, lične preferencije ili greška. Problem je što s vremenom čak i vlasnik stana zaboravi na ovo preuređenje. A za goste ili nove stanare, to može dovesti do nelagodnosti i rizika od opekotina.

Moderni proizvođači slavina takođe slede ovu logiku. Mnogi modeli zahtevaju prevazilaženje dodatne blokade za puštanje tople vode, što služi kao dodatni nivo zaštite.

Postavljanje ventila je namerni standard, a ne slučajna pojava. Njegova svrha je da korišćenje vode bude intuitivno i bezbedno za sve. Eksperimentisanje sa rotacijom tople i hladne vode je retko opravdano, jer povećava rizik od povreda u domaćinstvu.

(Kurir.rs/Žena)

