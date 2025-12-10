Jedan prirodni sastojak izvlači mrlje sa belih čarapa: Domaćice su oduševljene ovim trikom
Bele čarape često brzo izgube svoju prvobitnu belinu. Nakon nekoliko nošenja i pranja mogu da poprime sive, žućkaste ili braon mrlje koje je teško ukloniti.
Bilo da je reč o znoju, prljavštini ili tvrdokornim tragovima od obuće, mnogi se muče da čarape zadrže svežim i svetlim kao prvog dana. Srećom, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji im mogu vratiti čistoću bez mnogo muke.
Baris Atmaka, stručnjak iz Socks Kick kompanije, kaže da je za što čistije čarape najbolje koristiti limunov sok.
„Vitamin C u agrumima čini ih prirodnim antioksidansima. Izbeljujuća svojstva limete i limuna čine ih popularnim sredstvima za čišćenje domaćinstva, kao i dodatkom deterdžentima za veš. Potapanje čarapa u limunov sok pre pranja uobičajena je tehnika čišćenja“, objasnio je piše Daily Ekspress.
Iako izbeljivač može biti prva stvar na koju pomislite kada vidite mrlje na belim čarapama, on može oštetiti materijal i izazvati njegovo propadanje ili žućkastu nijansu, piše Daily Express. S druge strane, limunov sok ostaje blag prema tkanini, a u isto vreme izuzetno uspešno otapa mrlje zahvaljujući kiselim svojstvima. Osim što uklanja tvrdokorne tragove, limunov sok je jeftin, netoksičan i dodatno posvetljuje materijal, pa vaše čarape mogu izgledati kao nove.
Da biste koristili limunov sok za uklanjanje braon mrlja na čarapama, prvo ih okrenite naopačke i stavite u posudu ili kadu sa toplom vodom. Zatim dodajte tri kašike limunovog soka na litar tople vode.