Slušaj vest

Bele čarape često brzo izgube svoju prvobitnu belinu. Nakon nekoliko nošenja i pranja mogu da poprime sive, žućkaste ili braon mrlje koje je teško ukloniti.

Bilo da je reč o znoju, prljavštini ili tvrdokornim tragovima od obuće, mnogi se muče da čarape zadrže svežim i svetlim kao prvog dana. Srećom, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji im mogu vratiti čistoću bez mnogo muke.

kako oprati čarape Foto: Shutterstock

Baris Atmaka, stručnjak iz Socks Kick kompanije, kaže da je za što čistije čarape najbolje koristiti limunov sok.

„Vitamin C u agrumima čini ih prirodnim antioksidansima. Izbeljujuća svojstva limete i limuna čine ih popularnim sredstvima za čišćenje domaćinstva, kao i dodatkom deterdžentima za veš. Potapanje čarapa u limunov sok pre pranja uobičajena je tehnika čišćenja“, objasnio je piše Daily Ekspress.

Limunov sok je idealan za pranje belih čarapa Foto: Shutterstock

Iako izbeljivač može biti prva stvar na koju pomislite kada vidite mrlje na belim čarapama, on može oštetiti materijal i izazvati njegovo propadanje ili žućkastu nijansu, piše Daily Express. S druge strane, limunov sok ostaje blag prema tkanini, a u isto vreme izuzetno uspešno otapa mrlje zahvaljujući kiselim svojstvima. Osim što uklanja tvrdokorne tragove, limunov sok je jeftin, netoksičan i dodatno posvetljuje materijal, pa vaše čarape mogu izgledati kao nove.

Da biste koristili limunov sok za uklanjanje braon mrlja na čarapama, prvo ih okrenite naopačke i stavite u posudu ili kadu sa toplom vodom. Zatim dodajte tri kašike limunovog soka na litar tople vode.