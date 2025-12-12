Slušaj vest

Često nas, čim poželimo da posadimo pšenicu, obeshrabri uverenje da je to komplikovano i da nam takav poduhvat sigurno neće uspeti, posebno ako nemamo iskustva u baštovanstvu ili uzgoju sobnog bilja.

Zašto se sadi pšenica?

Mnoge domaćice seju pšenicu negde sredinom decembra koja do Božića treba da naraste i postane deo praznične tradicije. Danas gotovu, već izraslu pšenicu lako možemo kupiti na svakom koraku tokom predbožićnog perioda, pa tradicija polako bledi. Nekada je kućno sejanje pšenice bilo važno jer se verovalo da će njen izgled - gustina, boja i visina, nagovestiti kakav će biti prinos sledeće godine.

Božićna pšenica Foto: Profimedia

Sejanje mlade pšenice odavno se povezuje sa dobrim željama za godinu koja dolazi. Nekada su se te želje ticale roda žitarica, a pšenica je kao glavna krušarica bila presudna za opstanak porodice. Danas su se vremena promenila, ali običaj je ostao.

Uvek željno iščekujemo proleće nakon duge zime, pa pšenica predstavlja najavu nečeg novog, lepšeg i optimističnog. Njeni zeleni izdanci imaju snažnu simboliku prirodnog ciklusa i samog života. Zato ni ne čudi što i danas uživamo u ovom običaju, čak i ako naše nade više nisu iste kao nekada. Pšenica je postala simbol promene.

Kako obezbediti dobre uslove za rast

Mnogi smatraju da je sejanje pšenice teško, pa odustaju pre nego što pokušaju. Ipak, ako pšenica izraste slabo ili retko, najčešći razlog je loša klijavost ili nepovoljni uslovi tokom rasta.

Božićna pšenica Foto: Profimedia

Za uspeh je važno obezbediti: plitku posudu, umerenju temperaturu prostora, dovoljno svetlosti - prozorska daska je idealna. Pšenicu treba svakodnevno zalivati, ali umereno, bez preterivanja. Najjednostavniji način je da u posudu stavite sloj vrtne zemlje, rasporedite seme klijave pšenice, blago ga pritisnete prstima i zalijete. Može se sejati i na navlaženoj vati: u činiju stavite oko jedan centimetar vate, nakvasite je i preko nje rasporedite zrna. Nezi se pristupa na isti način kao kada je posađena u zemlji.

Prvi dani rasta pšenice

U početku, dok se ne pojave klice, posudicu treba prekrivati providnom folijom za čuvanje hrane kako bi se zadržala vlaga. Kada se prve mladice pokažu, folija više nije potrebna, a pšenica će nastaviti da raste. Važno je i da ima svetlost i toplinu, ali da ne bude postavljena direktno pored izvora toplote poput radijatora ili peći.

Setva pšenice je divna aktivnost za decu, jer mogu iz dana u dan posmatrati promene i napredak tokom narednih dvanaest dana što ovu tradiciju čini još posebnijom u prazničnom periodu.

