Brojni kućni poslovinam nisu na spisku omiljenih, a masna i prljava rerna je sigurno najgora noćna mora kada dođe vreme za njeno ribanje. Ipak, ne bi trebalo da je zapustite, ako ni zbog čega drugog, onda bar zbog zdravlja.

Rernu bi trebalo da ribate bar jednom u tri meseca, mada i to zavisi od toga koliko je koristite i koliko je zaprljana, pa u zavisnosti od toga, birate vreme.

Bez obzira na to, spremanje hrane u prljavoj rerni može biti opasno.

Čišćenje rerne Foto: Profimedia

Kao i na svim drugim površinama, bakterije vrlo brzo pronađu svoj put i razmnožavaju se, a može doći i do stvaranja buđi u prljavoj rerni u koju ćete vi kasnije staviti ručak da se peče.

Kako vam rerna stoji mesecima prljava, u njoj su se pomešali različiti mirisi i ukusi, pa će svako jelo poprimiti nešto novo iz vaše rerne i sigurno neće biti onako ukusno kako ste zamišljali.

Pored ovih faktora, dolazi na red i bezbednost, jer ostaci masnoće mogu i da se zapale, a nagomilana prljavština otežava ravnomerno grejanje u rerni.

(Kurir.rs/Superžena)