Bakina svakodnevica već dugo se svodi na puko preživljavanje. Njena penzija jedva pokriva kiriju, račune i osnovne namirnice, a svaki neplanirani trošak predstavlja ozbiljan problem. Retko može da priušti novu obuću, a kod lekara odlazi sa strepnjom, plašeći se novih izdataka za lekove.

Štednja je gotovo nemoguća, njen život se sveo na oprezno planiranje i tiho prihvatanje situacije. Ne žali se i nerado opterećuje druge svojim brigama, jer smatra da u tim godinama više ne želi da bude na teretu bilo kome.

Dobitak na lutriji koji je probudio nadu

U tu skučenu i tešku svakodnevicu stigla je vest o neočekivanom unukovom dobitku na lutriji. Uzbuđeni glas na telefonu, oslobođeni smeh i priča o ogromnoj svoti novca nagoveštavali su početak novog poglavlja u njegovom životu. Baka je, po prvi put posle dugo vremena, sebi dozvolila da zamisli mirniju budućnost.

Mislila je da će napokon moći da isplati nagomilane medicinske račune, renovira kupatilo, možda čak ode i na neko skromno putovanje. Nije priželjkivala luksuz – samo sigurnost, osećaj da više neće morati sa zebnjom da dočekuje svaki novi mesec.

Kupovine - ali bez zajedničke budućnosti

Baka nije želela odmah ništa da traži. Verovala je da će je njen unuk sam imati na umu i setiti se teških uslova u kojima živi njegova stara rođaka. Strpljivo je čekala, nadajući se da će makar mali deo velikog dobitka olakšati njen život.

Međutim, kako su dani prolazili, dobijala je samo nove vesti o tome na šta unuk troši novac: novi automobil, putovanja, renoviranje kuće. Sve je to slušala sa osmehom, ne želeći da izgleda zavidno niti kao neko ko moli. I dalje je čekala jednu jedinu rečenicu – ali ona nikada nije izgovorena.

Izgovorene reči, neizgovorena udaljenost

Na kraju je skupila hrabrost i oprezno pomenula svoje teško stanje. Nije direktno tražila pomoć, već je više nagoveštavala koliko je teško živeti sa malom penzijom. Odgovor je bio hladan i suzdržan. Unuk je rekao da ima sopstvene planove, obaveze i brige i da dobitak smatra svojim, te da namerava da ga zadrži za sebe.

Ono što je baku najviše zabolelo nije bio nedostatak novca, već iznenadna udaljenost koja se pojavila između nje i unuka. Imala je osećaj da se među njima nešto slomilo i da se više ne može lako popraviti.

Šta ostaje posle neispunjene nade?

Starica više ne očekuje nikakvu pomoć od tog dobitka. Nada je nestala, zajedno sa kratkotrajnim osećajem olakšanja za koji se tako kratko držala. Ostala je praznina koju je teško opisati i spoznaja da porodične veze ponekad mogu biti mnogo slabije nego što verujemo celog života.

